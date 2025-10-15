São Paulo terá desfalques nas laterais para encarar o Grêmio

Cédric Soares e Enzo Díaz foram cortados na véspera da partida e não viajam com o Tricolor para o Rio Grande do Sul / Crédito: Jogada 10

O São Paulo teve dois novos desfalques antes de embarcar para Porto Alegre, onde enfrenta o Grêmio, nesta quinta-feira (16). Os laterais Cédric Soares e Enzo Díaz sentiram dores e foram cortados da delegação tricolor que viajou para a capital gaúcha. O português teve uma fratura diagnosticada no dedão do pé direito. Já o argentino apresentou dores no quadril. Para ocupar suas vagas, Hernán Crespo deve iniciar a partida com Maílton pela direita e Wendell pela esquerda.