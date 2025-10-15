Santos x Corinthians: clássico paulista vence disputa para transmissão gratuita digital

Crescimento expressivo

A participação ativa dos torcedores reforça o crescimento consolidado da GeTV como plataforma digital esportiva do Grupo Globo. Em apenas pouco mais de um mês no ar, o canal já alcançou 13 milhões de pessoas e somou 457 milhões de visualizações entre transmissões e conteúdos curtos.

No YouTube, principal plataforma de exibição, o canal superou a marca de 8,7 milhões de inscritos na tarde da última sexta-feira (10). Se somar as interações do TikTok e Instagram, a GeTV ultrapassou os 10 milhões de seguidores.

O desempenho digital evidencia o potencial do projeto para disputar espaço com outras emissoras do segmento. Em números de audiência, a emissora já apresenta média 6% superior à da CazéTV, concorrente direta e consolidada no mercado de transmissões esportivas pela internet.

O que impulsiona o engajamento?

As transmissões ao vivo ampliam — por muito — o engajamento do canal. Para se ter uma ideia, a recente exibição da goleada do Brasil sobre a Coreia do Sul somou 7,1 milhões de visualizações na plataforma da Globo. Já a derrota para o Japão, na última terça-feira (14), ultrapassou dois milhões de acessos.

Estratégia para Santos x Corinthians

A escolha do jogo por votação pública marca uma nova fase da relação entre transmissora e audiência. Aliás, a prática não só resgata modelos anteriores de interação como democratiza a grade de programação, aproximando ainda mais o torcedor do conteúdo oferecido.

Depois de atingir números simbólicos durante a Data Fifa, chegou a hora de focar novamente no Brasileirão. O clássico paulista seguirá o padrão de exibição do canal, com transmissão gratuita e imagens. Conforme mencionado, o pré-jogo se iniciará às 20h para partida marcada às 21h30.

