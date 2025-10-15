Santos enfrenta o Corinthians e tenta quebrar tabu com Dorival Junior

Peixe recebe o Timão nesta quarta e uma vitória pode mudar os rumos da equipe na reta final do Brasileirão

Com o fantasma do rebaixamento assombrando mais uma vez, o Santos precisa vencer o clássico desta quarta para se afastar de vez do Z4. Entretanto, para isso, vai precisar quebrar um tabu incômodo diante do técnico adversário.

A noite desta quarta-feira reserva um dos grandes clássicos do futebol brasileiro. Na Vila Belmiro, o Santos recebe o Corinthians às 21h30, e o duelo pode dar um novo rumo para o Peixe na temporada.

Segundo dados levantados pelo portal ‘Diario do Peixe’, Santos não vence um time treinado por Dorival Junior há cinco anos. Desde a última vitória, o treinador já enfrentou o Peixe por quatro equipes diferentes, e em todas elas, levou vantagem sobre o Santos.

O último triunfo santista sobre Dorival Junior foi quando o técnico comandava o Athletico-PR, em 2020. Em 16 de agosto daquele ano, o Santos venceu o Athletico por 3 a 1, mas desde então, não consegue superar Dorival. O treinador enfrentou o Santos por Ceará, Flamengo, São Paulo e Corinthians, e segue invicto desde então.

Curiosamente, Dorival Junior é um nome que está na história do Santos. O técnico foi o comandante de um dos times que mais encataram o futebol brasileiro – o Santos de 2010. No Peixe, o treinador conquistou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil daquele ano, em um time marcado pelo trio Neymar, Ganso e Robinho.