Presidente defende CEO da SAF e vê futuro de paz no Botafogo: “Desentendimentos passageiros”

“Queria agradecer a presença do Thairo na reunião. Ele não precisaria estar e veio de bom grado para ajudar a debater alguns temas. Estou muito surpreso porque, apesar de termos uma reunião com 200 pessoas gravada, são publicadas coisas diferentes do que foram faladas lá dentro. É uma maldade com os torcedores do Botafogo, Thairo, Textor e a gestão da SAF, que tem tentado de uma forma unida nos levar para os maiores patamares. Fico chateado por isso, provavelmente foi algum mentiroso que integra a oposição da política do Botafogo ou que quer ver o mal da SA’, afirmou ao portal “ge”.

O presidente do Botafogo , João Paulo Magalhães Lins, defendeu Thairo Arruda, CEO da SAF, após as declarações na reunião do Conselho Deliberativo na noite desta terça-feira (14), em General Severiano. O dirigente ressaltou durante seu discurso que o clube necessita de investimentos para ser competitivo na próxima temporada.

“Fico impressionado porque havia 200 pessoas sendo gravadas e os não-torcedores do Botafogo devem estar difundindo inverdades em canais não-oficiais para causar tumulto. São pessoas aleatórias. Eu lamento. O Botafogo tem que ser muito maior que isso. Thairo veio aqui com a melhor das intenções sem precisar, foi para esclarecer justamente porque tem esse tipo de coisa. O Botafogo é um clube extremamente profissional e acho uma pena que as pessoas façam uma agenda tão negativa de algo bom. A reunião foi boa. Está gravado”, acrescentou.

Paz e tranquilidade para aparar as arestas

Durante o discurso, a maioria dos membros presentes no local aplaudiram Thairo. Na ocasião, Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente do clube, afirmou que profissionais que entendem de futebol devem seguir à frente da SAF.

Por fim, João Paulo salientou que há necessidade de dar paz à relação entre clube social e SAF. Nas últimas semanas, o mandatário se encontrou com Jean-Pierre Conte, acionista minoritário da Eagle Football, e debateu sobre um futuro sem Textor. Por outro lado, cabe destacar que essa possibilidade não existe internamente, no momento, e o executivo deve seguir.