Presidente defende CEO da SAF e vê futuro de paz no Botafogo: “Desentendimentos passageiros”João Paulo Magalhães defende a união, reclama da propagação de fake news e vê grupo contra Textor dentro do Alvinegro para causar tumulto
O presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães Lins, defendeu Thairo Arruda, CEO da SAF, após as declarações na reunião do Conselho Deliberativo na noite desta terça-feira (14), em General Severiano. O dirigente ressaltou durante seu discurso que o clube necessita de investimentos para ser competitivo na próxima temporada.
“Queria agradecer a presença do Thairo na reunião. Ele não precisaria estar e veio de bom grado para ajudar a debater alguns temas. Estou muito surpreso porque, apesar de termos uma reunião com 200 pessoas gravada, são publicadas coisas diferentes do que foram faladas lá dentro. É uma maldade com os torcedores do Botafogo, Thairo, Textor e a gestão da SAF, que tem tentado de uma forma unida nos levar para os maiores patamares. Fico chateado por isso, provavelmente foi algum mentiroso que integra a oposição da política do Botafogo ou que quer ver o mal da SA’, afirmou ao portal “ge”.
“Fico impressionado porque havia 200 pessoas sendo gravadas e os não-torcedores do Botafogo devem estar difundindo inverdades em canais não-oficiais para causar tumulto. São pessoas aleatórias. Eu lamento. O Botafogo tem que ser muito maior que isso. Thairo veio aqui com a melhor das intenções sem precisar, foi para esclarecer justamente porque tem esse tipo de coisa. O Botafogo é um clube extremamente profissional e acho uma pena que as pessoas façam uma agenda tão negativa de algo bom. A reunião foi boa. Está gravado”, acrescentou.
Paz e tranquilidade para aparar as arestas
Durante o discurso, a maioria dos membros presentes no local aplaudiram Thairo. Na ocasião, Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente do clube, afirmou que profissionais que entendem de futebol devem seguir à frente da SAF.
Por fim, João Paulo salientou que há necessidade de dar paz à relação entre clube social e SAF. Nas últimas semanas, o mandatário se encontrou com Jean-Pierre Conte, acionista minoritário da Eagle Football, e debateu sobre um futuro sem Textor. Por outro lado, cabe destacar que essa possibilidade não existe internamente, no momento, e o executivo deve seguir.
“É grave eu sair da reunião e receber milhares de mensagens com várias inverdades. O Thairo veio aqui e falou do bom momento que o Botafogo vive. Desafios todos os clubes da Série A têm, estamos chegando para um jogo importante, lutando pela Libertadores… Temos que dar a paz e a tranquilidade necessárias para o John Textor que vive o embate com os sócios dele e tenho certeza que eles vão se entender. Os desentendimentos são passageiros, e o Botafogo não será prejudicado por isso”, concluiu.
