Premier League pode adotar teto salarial a partir de 2026/27

Medida será votada em novembro e pode limitar gastos dos clubes em até cinco vezes a menor receita da liga

A Premier League pode estar prestes a mudar de forma radical. A liga inglesa deve votar em novembro uma proposta para criar um teto de gastos para os clubes, uma medida que tem dividido opiniões e levantado o temor de que o campeonato perca parte do seu brilho.

A ideia é estabelecer um limite baseado em cinco vezes a receita do clube que menos ganha com transmissões e acordos comerciais. Esse valor serviria como referência para controlar quanto cada time pode investir em salários e transferências, dentro de um modelo que já considera as receitas individuais.

Vários clubes são contra a mudança, especialmente os dois de Manchester, que enxergam no projeto uma ameaça ao equilíbrio competitivo e ao prestígio internacional da liga. Segundo eles, a limitação afastaria grandes estrelas e enfraqueceria também a Championship (segunda divisão inglesa), já que os times promovidos teriam ainda mais dificuldade para se manter na primeira divisão.

Com base nos números de 2023/24, o teto ficaria em torno de 600 milhões de euros (R$ 3,8 bilhões), patamar que algumas equipes já ultrapassam. As punições seriam pesadas. Assim, as reincidência poderia render perda de seis pontos, além de mais um ponto por cada 7 milhões de euros gastos além do limite.

Além disso, críticos afirmam que o novo modelo deixaria os clubes em desvantagem na disputa por craques, comparado a ligas como a espanhola e alemã. Dessa forma, nomes como Haaland e Salah poderiam rumar para gigantes como Real Madrid, Barcelona ou Bayern, e até pelo futebol saudita.