Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia entra em vestiário para prender jogador antes de jogo das Eliminatórias

Polícia entra em vestiário para prender jogador antes de jogo das Eliminatórias

Caso aconteceu com a seleção da Nicarágua antes de duelo com a Costa Rica. Motivo foi a falta de pagamento de pensão alimentícia
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Minutos antes de a seleção da Nicarágua entrar em campo na noite desta terça-feira (15), para encarar a Costa Rica, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, a polícia invadiu o vestiário para prender um jogador. Motivo: o não pagamento de pensão alimentícia.

Segundo o jornal CR Hoy, agentes da Força Pública chegaram ao Estádio Nacional La Sabana, em San José (Costa Rica), pouco antes do início da partida para cumprir o mandado de prisão. O atleta não teve a identidade revelada pelas autoridades.

O diretor da Força Pública, Marlon Cubillo, disse que o jogador acertou a pendência imediatamente e foi liberado. O incidente, contudo, interrompeu a concentração do elenco momentos antes do confronto.

Após o episódio, a Nicarágua entrou em campo, mas não resistiu à superioridade da Costa Rica e perdeu por 4 a 0.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional futebol internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar