Polícia entra em vestiário para prender jogador antes de jogo das Eliminatórias

Caso aconteceu com a seleção da Nicarágua antes de duelo com a Costa Rica. Motivo foi a falta de pagamento de pensão alimentícia

Minutos antes de a seleção da Nicarágua entrar em campo na noite desta terça-feira (15), para encarar a Costa Rica, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, a polícia invadiu o vestiário para prender um jogador. Motivo: o não pagamento de pensão alimentícia.

Segundo o jornal CR Hoy, agentes da Força Pública chegaram ao Estádio Nacional La Sabana, em San José (Costa Rica), pouco antes do início da partida para cumprir o mandado de prisão. O atleta não teve a identidade revelada pelas autoridades.