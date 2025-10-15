Polícia entra em vestiário para prender jogador antes de jogo das Eliminatórias

Polícia entra em vestiário para prender jogador antes de jogo das EliminatóriasCaso aconteceu com a seleção da Nicarágua antes de duelo com a Costa Rica. Motivo foi a falta de pagamento de pensão alimentícia
Minutos antes de a seleção da Nicarágua entrar em campo na noite desta terça-feira (15), para encarar a Costa Rica, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, a polícia invadiu o vestiário para prender um jogador. Motivo: o não pagamento de pensão alimentícia.
Segundo o jornal CR Hoy, agentes da Força Pública chegaram ao Estádio Nacional La Sabana, em San José (Costa Rica), pouco antes do início da partida para cumprir o mandado de prisão. O atleta não teve a identidade revelada pelas autoridades.
O diretor da Força Pública, Marlon Cubillo, disse que o jogador acertou a pendência imediatamente e foi liberado. O incidente, contudo, interrompeu a concentração do elenco momentos antes do confronto.
Após o episódio, a Nicarágua entrou em campo, mas não resistiu à superioridade da Costa Rica e perdeu por 4 a 0.
