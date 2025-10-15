Pedro ultrapassa Bebeto e sobe em ranking de maiores artilheiros do Flamengo

Centroavante marcou no clássico com o Botafogo e, agora, é o sétimo maior goleador da história do clube

Pedro escreveu mais uma grande história com a camisa do Flamengo. Após marcar no clássico contra o Botafogo, nesta quarta-feira (15), no Nilton Santos, pela 28ª rodada do Brasileirão, o centroavante ultrapassou o tetracampeão mundial e subiu no ranking dos maiores artilheiros da história do clube. Dessa forma, agora ele ocupa o 7º lugar, empatado com Jarbas.

Com o gol marcado diante do Botafogo, Pedro chegou a 151 com a camisa do Flamengo, assim como Jarbas, que vestiu a camisa rubro-negra de 1933 a 1946. Contudo, o camisa 9 leva vantagem na média de gols. Afinal, são 151 gols em 300 jogos, com média de 0,50 por jogo. Jarbas, por sua vez, fez 151 em 381 partidas, com média de 0,40.