Pedro completa 300 jogos pelo Flamengo e comemora “noite perfeita”

O atacante Pedro foi a grande estrela na vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Botafogo, nesta quarta-feira (15/10), no Nilton Santos. Além de completar 300 jogos pelo time de coração, o camisa 9 participou de dois dos três gols, sendo preponderante no triunfo, e também ultrapassou Bebeto na lista de artilheiros do clube. Ao fim do jogo, ele celebrou a “noite perfeita”. “Uma noite perfeita, com vitória principalmente, com gol, com assistência. Completando 300 jogos com a camisa do Flamengo. Sem dúvida nenhuma, passa um filme na cabeça. É um sonho que eu realizo a cada dia, vestindo essa camisa. E poder concluir com um jogo desse foi gratificante demais. Agradecer aos companheiros também, por todo esforço de toda equipe. Jogamos um bom futebol hoje (quarta) e saímos vitoriosos”, celebrou à reportagem do SporTV na saída de campo.

Sobre os 300 jogos, ele agradeceu aos companheiros de equipe, demonstrando o amor pelo Flamengo. Afinal, comparecia ao Maracanã como torcedor e, agora, pode surgir no principal palco do mundo como atacante – e goleador – do Fla. "Agradeço aos companheiros. Hoje, completando 300 jogos, é especial. Este é um lugar onde cresci, amadureci e sempre sonhei estar. Desde criança, sempre assisti aos jogos do meu time no Maracanã. Viver isso é gratificante. Este jogo contra o Botafogo, além de histórico para mim, é para ser lembrado para sempre. Que seja um tempo de vitórias, títulos e amadurecimento, como pessoa e como homem", afirmou, desta vez em entrevista à Cazé TV. Semana decisiva do Flamengo Pedro, então, respondeu sobre a sequência pesada do Flamengo na temporada. Isso porque, logo após o clássico, o time recebe o Palmeiras, no Maracanã, em "final antecipada" do Brasileirão. Depois, o confronto é contra o Racing (ARG), pela Libertadores.

“É sem dúvida uma semana importante, com um confronto direto contra o Palmeiras. É claro que tem muito campeonato pela frente, não é só o Flamengo ou o Palmeiras que podem ganhar. Mas a gente está ali na briga. É continuar nos empenhando o máximo para conseguir ganhar esse jogo em casa e grudar neles ali, e, se Deus quiser, conquistar o título, que é o que a gente quer. É o que a gente busca, é o que a gente vai lutar até o fim. Então, sem dúvida nenhuma, cada dia, cada semana a gente entra com esse pensamento em dar o nosso melhor e buscar o título”, disse. O craque falou sobre sequência em campo. Afinal, para ele, a alternância de jogar e ficar no banco pode ser prejudicial aos jogadores. “Com certeza, é importante ter sequência de jogos para desempenhar bem. Entrar no jogo e no outro não, às vezes acaba tirando a sequência, a confiança também. Mas a gente tem que focar, além do coletivo, no individual, de manter a cabeça boa, aproveitar as chances que tem. Independente de dez, 15 minutos, é claro que todo jogador quer jogar. Eu, principalmente como atacante, quero estar em campo para ter essa sequência. Então, feliz por começar jogando, por fazer gol, e espero que seja assim durante o final da temporada”, disse.