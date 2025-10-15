Para reforçar o Vasco, Puma enfrenta viagem de mais de 24 horas

Lateral-direito chegou em Fortaleza no início da tarde e estará em campo pelo Cruz-Maltino depois de passar por quatro conexões

Puma Rodríguez se juntou ao elenco do Vasco, em Fortaleza, no início da tarde, porque estava com a seleção do Uruguai. Na última segunda-feira, o lateral-direito foi titular na vitória da Celeste sobre o Uzbequistão. O amistoso foi disputado na Malásia, na Ásia.

Para estar em campo nesta quarta-feira, pelo Vasco , Puma Rodríguez enfrentou mais de 24 horas de viagem e percorreu três continentes. O lateral-direito está relacionado para enfrentar o Fortaleza. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na sequência, Puma seguiu para Dubai, no Emirados Árabes, fez conexão para Lisboa, em Portugal, até chegar ao Brasil, às 5h da manhã desta quarta-feira. No Rio de Janeiro, esperou 5 horas até embarcar para Fortaleza.

A presença de Puma na delegação do Vasco ganhou ainda mais importância depois do desfalque de Paulo Henrique. O lateral-direito também passaria por uma intensa rotina de viagens, mas o clube desistiu, tendo em vista que o jogador atuou os 90 minutos da derrota do Brasil, para o Japão, na última terça-feira.

Vale lembrar que Paulo Ricardo, outro lateral-direito do elenco, está em recuperação de uma cirurgia e não tem previsão de retorno aos gramados. Portanto, Puma Rodríguez, mesmo cansado, estará em campo pelo Vasco.