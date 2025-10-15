Palmeiras x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Na liderança do Brasileirão, o Verdão recebe o Massa Bruta para tentar disparar na classificação

Nesta quarta-feira (15), líder do Brasileirão, o Palmeiras volta a entrar em campo. Para tentar aumentar a distância para o vice-líder Flamengo antes do confronto direto do próximo domingo, o Verdão recebe o Red Bull Bragantino no Allianz Parque, às 19h, em jogo válido pela 28ª rodada.

A Voz do Esporte já está de prontidão para narrar o embate. Cesar Tavares, com sua voz de tenor, narra a partida. Cleiton Santos já avisou nas suas redes sociais que comentará o prélio. Por fim, Rogério Souza, na reportagem, completa este trio de ouro do jornalismo esportivo brasileiro.