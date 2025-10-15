Mirassol x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

O Internacional vai ao interior de São Paulo para encarar o Mirassol, nesta quarta-feira (14), às 20h, no estádio Maião, pela 28ª rodada do Brasileirão. As duas equipes reagiram após período recente sem vitórias no torneio, mas seguem distantes na tabela. O Colorado atualmente é o 15º colocado, com 32 pontos. Já o Mirassol está na quarta posição, com 46. Apesar disso, o principal objetivo de ambos os times é garantir a classificação para a próxima edição da Libertadores.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, transmite a peleja, ao vivo, a partir de 18h30. Diego Mazur está com a incumbência da narração. Figueiredo Júnior comentará o encontro entre paulistas e gaúchos. Por fim, as reportagens estão nas mãos do intrépido David Silva.