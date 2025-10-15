Ministério Público denuncia Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, por uso indevido de cartão corporativo

Ex-presidente do Corinthians é denunciado por três crimes pelo MP-SP / Crédito: Jogada 10

A quarta-feira não começou da melhor forma para o ex-presidente do Corinthians Andrés Sanchez. O Ministério Público denunciou o ex-mandatário do Timão, além do gerente financeiro do clube Roberto Gavioli, por uso indevido do cartão corporativo do clube. A denúncia do MP no ex-presidente do Corinthians se baseia especificamente em três crimes: apropriação indébita, lavagem de dinheiro e falsidade de documento tributário. Gavioli, por sua vez, se livrou apenas do crime tributário.

Segundo o promotor do caso, Cassio Conserino, os gastos irregulares entre o período de 2018 a 2021 chegam ao valor de R$480 mil, atualizados pela inflação e com juros. “O cartão empresarial, não da pessoa física, de nenhum dirigente, foi utilizado como se fosse privado. Houve uma inversão da propriedade e um dos denunciados, o ex-presidente, passou a dispor desse cartão como se proprietário fosse e fez inúmeras compras particulares. Não digo uma, eu digo inúmeras compras particulares”, disse o promotor entrevista coletiva no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo, que completou: “Não é necessário muito escrutínio para saber que um cartão corporativo não é utilizado numa drogaria, numa clínica laboratorial, no hospital de ponta, em duty free. Esse dinheiro é da entidade esportiva Corinthians e não daquele que momentaneamente ocupa o cargo de presidente, até porque o estatuto previu a não remuneração de qualquer dirigente que ali esteja”, finalizou Cassio.