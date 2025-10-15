Messi ignora Yamal e inclui brasileiro em lista das dez maiores promessas do futebol

Por outro lado, Messi não selecionou um dos nomes mais comentados da atualidade: Lamine Yamal, do Barcelona. O espanhol tem se destacado com a camisa da equipe catalã e de sua seleção ,sobretudo no título da Eurocopa, no ano passado. Ele também foi vencedor do Troféu Kopa, que premia o melhor jovem do mundo e ficou com a segunda colocação na Bola de Ouro.

Por fim, quem está na frente é Nico Paz, meia formado na base do Real Madrid e atualmente no Como, da Itália. O jogador defende as cores da seleção argentina e é o único que já atuou com Lionel no ranking.

Confira o ranking de Messi

1 – Nico Paz (Como/Argentina)

2 – Kendry Páez (Strasbourg/Chelsea/Equador)

3 – Rio Ngumoha (Liverpool/Inglaterra)

4 – Mohamed Kader Meite (Rennes/França)

5 – Clara Serrajordi (Barcelona/Espanha feminina)

6 – Brajan Gruda (Brighton/Alemanha)

7 – Mika Godts (Ajax/Bélgica)

8 – Andrey Santos (Chelsea/Brasil)

9 – Lily Yohannes (Lyon/Estados Unidos feminino)

10 – Rodrigo Mora (Porto/Portugal)

