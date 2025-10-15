Marlon Freitas desabafa após derrota em clássico: “Botafogo precisa se unir”

Alvinegro perdeu para o Flamengo por 3 a 0, nesta quarta-feira (15), no Nilton Santos, pela 28ª rodada do Brasileirão

“Não está sendo um ano fácil, tanto dentro quanto fora do clube. O Botafogo precisa se unir ainda mais. Não podem destruir aquilo que foi construído com muito trabalho e dedicação. Precisamos nos unir, se blindar mais dentro e fora do clube. Empenho e dedicação não estão faltando. Não podemos deixar as coisas de fora chegar na gente, precisamos olhar para frente”, afirmou.

O Botafogo sofreu mais uma derrota dura que reflete a temporada caótica. De um ano mágico com os títulos da Libertadores e Brasileirão a um conturbado com eliminações e vexames. Dessa forma, o Alvinegro perdeu para o Flamengo por 3 a 0 , nesta quarta-feira (15), no Nilton Santos, pela 28ª rodada do Brasileirão, e aumentou a tensão dentro e fora de campo. O capitão Marlon Freitas pediu união.

Foi a terceira derrota sofrida pelo Botafogo nos últimos quatro jogos. Também foi a segunda derrota em clássico no período. Afinal, além de perder para o Flamengo por 3 a 0, o Alvinegro também perdeu para o Fluminense por 2 a 0.

“Temos que dar continuidade (ao trabalho). Sabemos como as coisas são difíceis no futebol. É difícil encontrar a dificuldade. Tem coisas que podemos melhorar, mas o Botafogo está no caminho. Não vamos ganhar todo ano, mas queremos brigar todo ano. É isso que foi criado e é isso que tem que continuar. Momento pede união. Temos que nos blindar com tudo e seguir com o trabalho, de cabeça erguida”, afirmou.

Com a derrota, o Botafogo permaneceu em quinto lugar com 43 pontos, mas ainda pode perder a posição para o Bahia. O Alvinegro volta a campo no próximo domingo (19), às 18h30 (de Brasília), contra o Ceará, no Castelão, pela 29ª rodada do Brasileirão.

