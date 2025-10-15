Marcos Rocha revela que Cuca recusou sua volta ao Atlético e afirma: “Tem mágoas de mim”

Lateral contou que teve um atrito com o treinador há quase cinco anos, quando atuava pelo Palmeiras e Cuca comandava o Santos / Crédito: Jogada 10

Agora no Grêmio, o lateral-direito Marcos Rocha revelou que o técnico Cuca tem mágoas dele de um jogo que ocorreu há quase cinco anos. Mais precisamente na decisão da Libertadores de 2020, que ocorreu no início do ano seguinte por conta da pandemia de Covid-19. Na ocasião, Cuca era treinador do Santos, enquanto Marcos Rocha era jogador do Palmeiras. Em um lance no fim do jogo, quando a partida estava empatada em 0 a 0, eles se meteram em um episódio de atrito. Durante uma cobrança de lateral, os dois se envolveram uma confusão e o treinador acabou levando o cartão vermelho.

Em seguida, Breno Lopes acabou marcando um gol nos acréscimos, garantindo o título do Palmeiras sobre o Santos. Para Marcos Rocha, Cuca ainda guarda rusgas do lance. “Como eu batia o lateral forte, na hora que fui pegar a bola ele veio para cima para não deixar. Nisso, embolamos, caímos, e o juiz expulsou o Cuca. Ele vai para torcida, torcida bate palma, e gol do Palmeiras. Quando peguei o telefone, tinha umas dez mensagens apagadas dele. Deve ter me xingado muito”, disse o experiente jogador, em entrevista ao canal da Duda Garbi: “Um Assado Para…”. Marcos Rocha diz que Cuca ainda guarda mágoas Aliás, Marcos Rocha contou ainda que, em um encontro recente em um jogo contra o Atlético, o treinador confirmou que “ainda tinha mágoas” do lateral. “Até esse ano, que jogamos contra o Atlético, o Cuca ainda estava com raiva de mim. Cinco, seis anos depois. Eu falei: ‘Cuca, para com isso, estamos ficando velhos’. Mas ele disse: ‘Tenho uma magoazinha no coração, vai passar'”, revelou.

Antes de fechar com o Grêmio, Marcos Rocha afirma que foi oferecido ao Atlético. No entanto, Cuca, que ainda comandava o Galo, recusou-o. “Quando surgiu a oportunidade, a gente ligou para lá, mas o Cuca não deixou. Falou que já tinha dois laterais e não precisava de mim”. Ao todo, o lateral permaneceu no Palmeiras por oito temporadas, com 340 partidas disputadas, nove gols marcados e 37 assistências. No total, faturou 12 títulos.