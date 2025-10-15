Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Marcos defende Hugo Souza após estreia na Seleção: “Para goleiro é difícil”

Ídolo do Palmeiras afirmo que goleiro sofre mais nesta situação e defendeu que Hugo não falhou em gol sofrido
Depois de estrear com derrota na meta da Seleção Brasileira, o goleiro Hugo Souza recebeu um apoio especial nas redes sociais. O ex-goleiro do Palmeiras, Marcos, pentacampeão em 2002, defendeu o jogador do Corinthians.

Marcos afirmou que para goleiro é uma situação diferente. O pentacampeão disse que não importa a experiência que você tenha no clube, quando chega na Seleção o jogador sente a diferença e é uma realidade nova.

“Estou vendo o pessoal comentar sobre a estreia do Hugo Souza com a camisa da seleção brasileira. Falar para vocês: seleção é barca, para goleiro é difícil. Por mais que a gente tenha uma experiência aqui, você pode ser o f….. do seu time, ter 300 jogos no Paulista, 500 no Brasileiro, mas na seleção, a gente chega lá como orelha seca. A gente não tem experiência nenhuma para jogar com os caras lá de fora”, destacou.

Para Marcos, Hugo não falhou no terceiro gol do Japão. Ele acredita que o jogador japonês cabeceou muito próximo do goleiro, o que dificultou a defesa. Além disso, o ídolo do Palmeiras acredita que se fosse numa partida do Corinthians, Hugo Souza teria mais confiança para sair para cortar o cruzamento.

“E nem acho que o  gol tenha sido falha do Hugo. Acho que foi muito próximo. Poderia ter sido um milagre naquela defesa, se ele conseguisse ter tirado a bola. E talvez a decisão de não ter saído tenha sido errada, porque ele é grande. Tenho certeza se ele estivesse no Corinthians, ele sairia porque lá ele tem muito mais confiança. Mas na seleção, é uma estreia”, pontuou.

Sem julgamentos na estreia

Por fim, Marcos apontou que usaria o critério com qualquer outro goleiro do Brasil. O pentacampeão enfatizou que o jogador não pode ser avaliado pela sua estreia e espera que Hugo Souza tenha outras oportunidades na Seleção.

“Eu falaria isso aí se fosse o Weverton, o Brazão, Rafael, assim como estou falando do Hugo. Eu acho que só com sequência que você consegue demonstrar o seu trabalho. Então, julgar alguém por uma estreia é muito injusto. Pelo menos é isso que eu gostaria que fizesse comigo se eu fosse estrear pela seleção brasileira hoje. Então, vida que segue, vamos torcer para que ele tenha outras oportunidades para mostrar o trabalho dele”, destacou.

