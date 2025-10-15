Mais nomes do Brasil em novembro e amistoso no Maracanã estão nos planos da Seleção

Comissão técnica pretende seguir com as observações, apesar do revés inédito para o Japão, e CBF abre debate sobre preparação na Granja / Crédito: Jogada 10

Após os amistosos na Ásia, a Seleção Brasileira terá novo período de observação nos compromissos de novembro e março. Assim, o técnico Carlo Ancelotti terá novas chances de fazer testes de olho na lista definitiva em maio. A comissão técnica, então, definiu um planejamento para os oito meses que faltam para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Entre as novidades, está a possibilidade de iniciar a preparação para o Mundial na Granja Comary, assim como a realização de um amistoso de despedida no Maracanã. Essa partida ainda depende de uma análise mais profunda e de em que grupo o Brasil cairá no sorteio oficial, realizado no dia 5 de dezembro, em Washington. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, caso a Seleção fique até o grupo F, fará apenas uma partida já em solo norte-americano como preparação. Por outro lado, se ficar da chave G em diante, poderá enfrentar um adversário mais frágil para estreitar laços com o torcedor antes da viagem. Além disso, há a discussão para que a apresentação dos atletas seja na semana prévia final da Champions (dia 31/05). Umà possibilidade para que o grupo definitivo se reúna um pouco antes dos treinamentos nos Estados Unidos. Nomes do futebol brasileiro em novembro A ideia é de que Carlo Ancelotti não abra mão de novos testes, apesar do revés inédito, de virada, para o Japão. O foco é dar chance para nomes que atuam no futebol brasileiro na Data Fifa de novembro, contra Senegal e Tunísia.