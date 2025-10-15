Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Líder Palmeiras goleia Bragantino em novo show de Vitor Roque

Após sair atrás, Verdão amassa o Massa Bruta por 5 a 1 e mantém a ponta isolada. Tigrinho fez dois e comandou a goleada
O Palmeiras, e principalmente Vitor Roque, detonaram o Bragantino na noite desta quarta-feira (15/10), pela 28ª rodada da Série A do Brasileirão, no Allianz Parque. Líder da competição, o Verdão buscou o ataque desde o início, mas o time de Bragança Paulista também não abriu mão de jogar ofensivamente, pelo menos no primeiro tempo e, por isso, saiu na frente com Jhon Jhon, de po~enalti. Mas na etapa final, o Verdão, que empatou ainda no primeiro tempo com Bruno Fuchs, arrasou e goleou por 5 a 1. O Bragantino saiu na frente com Jhon Jhon, cobrando pênalti. Ainda no primeiro tempo, Bruno Fuchs deixou tudo igual. Na etapa final, Vitor Roque virou o jogo. Em seguida, Felipe Anderson (goleirão após corta-luz de Vitor Roque), Fláco López (após rebote de chute do Tigrinho) e Vitor Roque (outro golaço) construíram a goleada.

Com o resultado, o Palmeiras chega a impressionantes 61 pontos em 28 rodadas, mantendo boa vantagem sobre o vice-líder Flamengo, seu próximo adversário neste domingo, no Maracanã. Já o Bragantino, que sonhava encerrar a rodada próximo do G6, estaciona nos 36 pontos.

Primeiro tempo muito quente

O Palmeiras começou com maior ênfase ofensiva e criou as três primeiras oportunidades na melhor Piquerez chutou e Lucão salvou. Porém, a partir dos 10 minutos, o Bragantino começou a equilibrar o jogo, atacando pela esquerda com Jhon Jhon e Vanderlan. Até os 30 minutos, o Palmeiras teve uma chance de ouro em uma jogada na área, em que o time teve quatro oportunidades para finalizar, mas todas foram bloqueadas. Além disso, apostou em muitos cruzamentos na área. Já o Bragantino quase marcou em chute de Ramírez, em uma cabeçada de Lucas Barbosa.

Aos 37 minutos saiu oprimeiro gol. Em uma bola levantada pela esquerda, Borbas cabeceou e a bola bateu no braço de Bruno Gonçalves. O árbitro Raphael Claus inicialmente não marcou nada, mas foi ao VAR e confirmou a penalidade. O ex-palmeirense Jhon Jhon cobrou com categoria: bola de um lado, Weverton do outro. O Bragantino abriu o placar. Mas o Palmeiras não deixou barato. Foi pra cima e conseguiu o justo empate exatamente com o zagueiro Bruno Fuchs, que havia cometido o pênalti minutos antes. Em escanteio cobrado por Mauricio, o defensor se redimiu: subiu mais alto que Lucão, que saiu mal do gol, e mandou para o fundo da rede.

Vitor Roque põe o Verdão na frente

No segundo tempo, o Verdão manteve a sua postura ofensiva, pressionando o Bragantino para a defesa e enfim chegando ao gol da virada aos 13 minutos. O zagueiro Murilo apareceu de surpresa no ataque, recebeu na entrada da área e chutou. A bola bateu na zaga e ficou sob medida para o arremate de primeira de Vitor Roque, que, mesmo marcado, chutou e marcou o segundo gol palmeirense.

três golaços e goleada!

Aos 28 minutos, saiu o terceiro gol, no lance mais bonito da partida. Giay roubou a bola na defesa, e Allan recebeu na intermediária, conduzindo com muita qualidade, escapando da marcação e rolando na entrada da área para Vitor Roque. O artilheiro fez um belo corta-luz, deixando a bola para Felipe Anderson bater no canto de Lucão. Um dos gols mais bonitos do Brasileirão.

O Bragantino estava atônito, totalmente dominado, e o Palmeiras foi acumulando oportunidades até consolidar a goleada aos 39 minutos. Vitor Roque recebeu no meio-campo, partiu para a área e chutou para defesa parcial de Lucão. Mas a sobra ficou com Fláco López, que havia entrado pouco antes, para deixar o seu neste duelo paulista. Mas ainda teve tempo para um golaço de Vitor Roque, tirando dois marcadores na área, para fechar a goleada em 5 a 1.

PALMEIRAS 5×1 RED BULL BRAGANTINO

28ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data: 15/10/2025
Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)
Gols: Jhon Jhon, de pênalti, 37’/1ºT  (0-1); Bruno Fuchs, 50’/1ºT (1-1); Vitor Roque, 13’/2ºT (2-1), Felipe Anderson, 28’/2ºT (3-1); Flaco López, 39’/2ºT (4-1); Vitor Roque, 43’/2ºT (5-1)
PALMEIRAS: Weverton; Giay, Murilo, Micael e Piquerez; Bruno Fuchs (Aníbal Moreno, 14’/2ºT), Andreas Pereira (Emiliano Martínez, 32’/2ºT), Raphael Veiga (Allan, 18’/2ºT), Maurício  (Flaco López, 32’/2ºT)e Felipe Anderson (Sosa, 32’/2ºT); Vitor Roque . Técnico: Abel Ferreira.
RED BULL BRAGANTINO: Lucão; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez (Alix Vinícius 27’/2ºT) e Vanderlan; Gabriel (Eduardo Sasha, 27’/2ºT), Juninho Capixaba (Praxedes, 21’/2ºT) , Eruic Ramírez e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Mosquera, 14’/2ºT) e Thiago Borbas (Fernando, 21’/2ºT). Técnico: Fernando Seabra.
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Maira Mastella Moreira (RS).
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Cartões amarelos:  Murilo, Andreas Pereira (PAL); Thiago Borbas, Lucas Barbosa, Gabriel, Jhon Jhon (RBB)

