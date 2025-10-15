Líder Palmeiras goleia Bragantino em novo show de Vitor Roque

Líder Palmeiras goleia Bragantino em novo show de Vitor RoqueApós sair atrás, Verdão amassa o Massa Bruta por 5 a 1 e mantém a ponta isolada. Tigrinho fez dois e comandou a goleada
O Palmeiras, e principalmente Vitor Roque, detonaram o Bragantino na noite desta quarta-feira (15/10), pela 28ª rodada da Série A do Brasileirão, no Allianz Parque. Líder da competição, o Verdão buscou o ataque desde o início, mas o time de Bragança Paulista também não abriu mão de jogar ofensivamente, pelo menos no primeiro tempo e, por isso, saiu na frente com Jhon Jhon, de po~enalti. Mas na etapa final, o Verdão, que empatou ainda no primeiro tempo com Bruno Fuchs, arrasou e goleou por 5 a 1. O Bragantino saiu na frente com Jhon Jhon, cobrando pênalti. Ainda no primeiro tempo, Bruno Fuchs deixou tudo igual. Na etapa final, Vitor Roque virou o jogo. Em seguida, Felipe Anderson (goleirão após corta-luz de Vitor Roque), Fláco López (após rebote de chute do Tigrinho) e Vitor Roque (outro golaço) construíram a goleada.
Com o resultado, o Palmeiras chega a impressionantes 61 pontos em 28 rodadas, mantendo boa vantagem sobre o vice-líder Flamengo, seu próximo adversário neste domingo, no Maracanã. Já o Bragantino, que sonhava encerrar a rodada próximo do G6, estaciona nos 36 pontos.
Primeiro tempo muito quente
O Palmeiras começou com maior ênfase ofensiva e criou as três primeiras oportunidades na melhor Piquerez chutou e Lucão salvou. Porém, a partir dos 10 minutos, o Bragantino começou a equilibrar o jogo, atacando pela esquerda com Jhon Jhon e Vanderlan. Até os 30 minutos, o Palmeiras teve uma chance de ouro em uma jogada na área, em que o time teve quatro oportunidades para finalizar, mas todas foram bloqueadas. Além disso, apostou em muitos cruzamentos na área. Já o Bragantino quase marcou em chute de Ramírez, em uma cabeçada de Lucas Barbosa.
Aos 37 minutos saiu oprimeiro gol. Em uma bola levantada pela esquerda, Borbas cabeceou e a bola bateu no braço de Bruno Gonçalves. O árbitro Raphael Claus inicialmente não marcou nada, mas foi ao VAR e confirmou a penalidade. O ex-palmeirense Jhon Jhon cobrou com categoria: bola de um lado, Weverton do outro. O Bragantino abriu o placar. Mas o Palmeiras não deixou barato. Foi pra cima e conseguiu o justo empate exatamente com o zagueiro Bruno Fuchs, que havia cometido o pênalti minutos antes. Em escanteio cobrado por Mauricio, o defensor se redimiu: subiu mais alto que Lucão, que saiu mal do gol, e mandou para o fundo da rede.
Vitor Roque põe o Verdão na frente
No segundo tempo, o Verdão manteve a sua postura ofensiva, pressionando o Bragantino para a defesa e enfim chegando ao gol da virada aos 13 minutos. O zagueiro Murilo apareceu de surpresa no ataque, recebeu na entrada da área e chutou. A bola bateu na zaga e ficou sob medida para o arremate de primeira de Vitor Roque, que, mesmo marcado, chutou e marcou o segundo gol palmeirense.
três golaços e goleada!
Aos 28 minutos, saiu o terceiro gol, no lance mais bonito da partida. Giay roubou a bola na defesa, e Allan recebeu na intermediária, conduzindo com muita qualidade, escapando da marcação e rolando na entrada da área para Vitor Roque. O artilheiro fez um belo corta-luz, deixando a bola para Felipe Anderson bater no canto de Lucão. Um dos gols mais bonitos do Brasileirão.
O Bragantino estava atônito, totalmente dominado, e o Palmeiras foi acumulando oportunidades até consolidar a goleada aos 39 minutos. Vitor Roque recebeu no meio-campo, partiu para a área e chutou para defesa parcial de Lucão. Mas a sobra ficou com Fláco López, que havia entrado pouco antes, para deixar o seu neste duelo paulista. Mas ainda teve tempo para um golaço de Vitor Roque, tirando dois marcadores na área, para fechar a goleada em 5 a 1.
PALMEIRAS 5×1 RED BULL BRAGANTINO
28ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data: 15/10/2025
Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)
Gols: Jhon Jhon, de pênalti, 37’/1ºT (0-1); Bruno Fuchs, 50’/1ºT (1-1); Vitor Roque, 13’/2ºT (2-1), Felipe Anderson, 28’/2ºT (3-1); Flaco López, 39’/2ºT (4-1); Vitor Roque, 43’/2ºT (5-1)
PALMEIRAS: Weverton; Giay, Murilo, Micael e Piquerez; Bruno Fuchs (Aníbal Moreno, 14’/2ºT), Andreas Pereira (Emiliano Martínez, 32’/2ºT), Raphael Veiga (Allan, 18’/2ºT), Maurício (Flaco López, 32’/2ºT)e Felipe Anderson (Sosa, 32’/2ºT); Vitor Roque . Técnico: Abel Ferreira.
RED BULL BRAGANTINO: Lucão; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez (Alix Vinícius 27’/2ºT) e Vanderlan; Gabriel (Eduardo Sasha, 27’/2ºT), Juninho Capixaba (Praxedes, 21’/2ºT) , Eruic Ramírez e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Mosquera, 14’/2ºT) e Thiago Borbas (Fernando, 21’/2ºT). Técnico: Fernando Seabra.
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Maira Mastella Moreira (RS).
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Cartões amarelos: Murilo, Andreas Pereira (PAL); Thiago Borbas, Lucas Barbosa, Gabriel, Jhon Jhon (RBB)
