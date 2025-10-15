Libra rebate críticas de Bap, presidente do Flamengo: “Oportunista”Presidente do Flamengo destacou mais cedo que o Rubro-Negro estava sendo preterido nas decisões do grupo, que pregou igualdade entre os membros
A Libra emitiu uma nota oficial nesta quarta-feira (15) rebatendo o presidente do Flamengo, o Bap, que fez duras críticas ao bloco mais cedo. Aliás, ele classificou a Libra como “palmeirense” e que, por isso, defende os interesses alviverdes.
“Na mesma entrevista, o presidente do Flamengo afirma que a “Libra é toda verde”. Uma afirmação descontrolada e negligente, que demonstra um aspecto oportunista de quem quer jogar para o torcedor e não mede a irresponsabilidade e o desrespeito da sua fala”, posicionou-se a nota.
Vale lembrar que o embate acontece em meio a uma semana de Flamengo e Palmeiras. Os times brigam ponto a ponto pelo título do Brasileirão e se enfrentam no próximo domingo (19), às 16h, pela 29ª rodada, no Maracanã. Caso o time paulista vença, se aproximará do título. Já o Rubro-Negro empararia em pontos (hoje está 61 a 58), mas seguiria em segundo pelos critérios de desempate. Os times ainda podem se enfrentar na final da Libertadores deste ano e estão nutrem uma rivalidade por títulos desde 2016.
“Atacar um profissional com trajetória e reputação reconhecidas, além de ampla, profunda e rara experiência no futebol, por meio do time que ele torce, é praticar ato tão grave quanto os que condenamos com veemência quando ocorrem nas arquibancadas dos estádios. Lamentavelmente, quem deveria dar o exemplo positivo faz o oposto. A LiBRA reitera seu total apoio, respeito e a mais absoluta confiança nos profissionais que a representam”, diz outro trecho.
Confira a nota na íntegra
“O Presidente do Flamengo, em entrevista ao jornalista Rodrigo Mattos, fez novas declarações que demandam esclarecimentos por parte da LiBRA, que representa seus profissionais, clubes associados e os mais diversos participantes do futebol brasileiro.
Ataque aos profissionais da LiBRA
A Liga do Futebol Brasileiro tem trabalhado intensa e corretamente há mais de cinco anos. Todos os seus profissionais têm como único objetivo servir ao coletivo de Clubes que fundaram a Associação e querem, juntos, melhorar o ambiente do Futebol Brasileiro, desenvolver a tão necessária Liga de todos e elevar a discussão para um nível técnico, profissional e ético.
Atacar um profissional com trajetória e reputação reconhecidas, além de ampla, profunda e rara experiência no futebol, por meio do time que ele torce, é praticar ato tão grave quanto os que condenamos com veemência quando ocorrem nas arquibancadas dos estádios. Lamentavelmente, quem deveria dar o exemplo positivo faz o oposto. A LiBRA reitera seu total apoio, respeito e a mais absoluta confiança nos profissionais que a representam.
Afirmação de que “A LiBRA é toda verde”
Na mesma entrevista, o presidente do Flamengo afirma que a “LiBRA é toda verde”. Uma afirmação descontrolada e negligente, que demonstra um aspecto oportunista de quem quer jogar para o torcedor e não mede a irresponsabilidade e o desrespeito da sua fala.
A LiBRA é preta e branca; azul, branca e vermelha; verde, vermelha, amarela e branca; grená e branca; vermelha e preta; azul, preta e branca; verde e branca; azul e branca; preta, branca e vermelha; azul-marinho e branca; e preta, amarela e branca. A LiBRA é Atleticana, Bahêa, Brusquense Quadricolor, Afeana, Flamenguista, Gremista, Bugrina, Palmeirense, Paysandu, Massa Bruta, Remista, Santista, São Paulina, Leonina e Voltaço. Com muito orgulho. A LiBRA é verde e amarela e torce para os clubes e pelos clubes do futebol brasileiro.