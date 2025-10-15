Libra rebate críticas de Bap, presidente do Flamengo: “Oportunista”

Presidente do Flamengo destacou mais cedo que o Rubro-Negro estava sendo preterido nas decisões do grupo, que pregou igualdade entre os membros

“Na mesma entrevista, o presidente do Flamengo afirma que a “Libra é toda verde”. Uma afirmação descontrolada e negligente, que demonstra um aspecto oportunista de quem quer jogar para o torcedor e não mede a irresponsabilidade e o desrespeito da sua fala”, posicionou-se a nota.

A Libra emitiu uma nota oficial nesta quarta-feira (15) rebatendo o presidente do Flamengo, o Bap, que fez duras críticas ao bloco mais cedo. Aliás, ele classificou a Libra como “palmeirense” e que, por isso, defende os interesses alviverdes.

Vale lembrar que o embate acontece em meio a uma semana de Flamengo e Palmeiras. Os times brigam ponto a ponto pelo título do Brasileirão e se enfrentam no próximo domingo (19), às 16h, pela 29ª rodada, no Maracanã. Caso o time paulista vença, se aproximará do título. Já o Rubro-Negro empararia em pontos (hoje está 61 a 58), mas seguiria em segundo pelos critérios de desempate. Os times ainda podem se enfrentar na final da Libertadores deste ano e estão nutrem uma rivalidade por títulos desde 2016.

“Atacar um profissional com trajetória e reputação reconhecidas, além de ampla, profunda e rara experiência no futebol, por meio do time que ele torce, é praticar ato tão grave quanto os que condenamos com veemência quando ocorrem nas arquibancadas dos estádios. Lamentavelmente, quem deveria dar o exemplo positivo faz o oposto. A LiBRA reitera seu total apoio, respeito e a mais absoluta confiança nos profissionais que a representam”, diz outro trecho.

Confira a nota na íntegra