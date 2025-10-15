Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Justiça usa sniper em busca de bens de Marcelinho Carioca por morte de menor

Em tramitação há 27 anos no Tribunal de Justiça de SP, o processo aponta responsabilidade do ex-jogador na morte do jovem de 17 anos
A Justiça de São Paulo se utilizou do Sniper — sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para investigação patrimonial e recuperação de ativos — para efetuar uma busca detalhada pelos bens e contas bancárias de Marcelinho Carioca. Sem obter sucesso, a medida visava recursos capazes de quitar uma indenização de cerca de R$ 600 mil aos pais de um adolescente morto em 1998. 

De acordo com o relatório apresentado ao Judiciário paulista, o Sniper não encontrou qualquer registro patrimonial vinculado ao ídolo corintiano. A Justiça analisou imóveis, automóveis, veículos empresariais e possíveis operações financeiras ligadas a pessoas físicas e jurídicas, porém nada foi localizado. 

As contas bancárias do ex-jogador estavam zeradas, tampouco encontraram procurações ou negócios de compra e venda de imóveis que pudessem indicar movimentações patrimoniais não declaradas.

Caso se arrasta há mais de duas décadas

O casal de idosos Sêrvio Machado e Pedra Batista, de 74 e 68 anos respectivamente, solicitaram o levantamento à Justiça. O filho dos veteranos, Cristiano, morreu aos 17 anos após ser pisoteado por um cavalo de raça do ex-jogador durante um serviço no sítio do ídolo corintiano, em 1998.

Em tramitação há 27 anos no Tribunal de Justiça de São Paulo, o processo apontou para responsabilidade do ex-jogador desde a sentença em primeira instância. Isso porque julga-se que o ex-Corinthians contratou o adolescente para trabalhar com animais mesmo sem experiência prévia ou preparo técnico. O garoto recebia um salário mensal de R$ 180.

O local, ainda segundo o processo, também não apresentava estrutura adequada para criação de cavalos. Para Justiça, o então jogador foi responsabilizado por omissão, uma vez que respondia como proprietário do sítio, e, portanto, atuava como responsável pelas condições de trabalho oferecidas.

Marcelinho acabou condenado a arcar com R$ 100 mil em indenização por danos morais e materiais à família, em 2000. O valor atualizado e acrescido com juros se aproxima, hoje, de R$ 600 mil.

Recursos de Marcelinho Carioca e reviravoltas

A ação passou por sucessivos recursos no decorrer dos anos. Inicialmente, o ex-jogador conseguiu reduzir a indenização à metade, mas o Tribunal reverteu a decisão posteriormente. O caso chegou então ao STJ, onde permaneceu parado por mais de uma décadas, até ser retomado em São Paulo.

Desde a retomada do caso, os pais de Cristiano tentam, sem sucesso, encontrar bens que possam ser penhorados. Eles descobriram dois imóveis do ex-jogador localizados na Mooca, zona leste da capital paulista, leiloados recentemente para quitar dívidas de condomínio. 

Com intervenção judicial, conseguiram penhorar as matrículas desses imóveis mencionados e obtiveram o direito de receber parte do valor da venda. Trata-se de uma quantia limitada a 150 salários mínimos.

Transparência no rastreamento de bens

O Sniper, ferramenta utilizada na investigação, foi criado pelo CNJ para aumentar a eficácia na recuperação de ativos e no cumprimento de sentenças judiciais. O sistema cruza dados de registros públicos, instituições financeiras, cartórios e bases fiscais, oferecendo uma visão ampla do patrimônio de investigados. 

 

