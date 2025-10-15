José Martínez volta a treinar após faltar a seis atividades e pode ser multado pelo Corinthians

Jogador deveria ter retornado da folga na última quarta-feira (8). Porém, faltou a seis atividades previstas pela comissão técnica

Assim, trabalhou no CT Joaquim Grava sem contato com os demais atletas do elenco. Afinal, o grupo está em Santos para o duelo desta quarta, na Vila Belmiro, às 20h30 (de Brasília).

José Martínez retornou ao Corinthians e se reapresentou ao clube na manhã desta quarta-feira (15) após faltar a seis treinos . O volante estava na Venezuela e voltou ao Brasil na noite da última terça.

Integrantes da diretoria também estão Santos e aguardam a volta à capital paulista para ouvir o jogador e, assim, decidir sobre uma possível punição. Aliás, a tendência é que seja multado. Além disso, o volante deve se pronunciar ainda nesta quarta sobre sua ausências nas atividades da semana no Timão.

Após ganhar folga, Martínez deveria ter se apresentado ao Corinthians na última quarta-feira (8). Contudo, não conseguiu embarcar para o Brasil com seu filho e decidiu ficar mais tempo com a família na Venezuela.

Pessoas ligadas ao atleta relatam que ele avisou à diretoria sobre os acontecimentos fora do país. Por outro lado, o Corinthians diz que recebeu contato por parte do jogador, mas sem detalhes mais aprofundados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.