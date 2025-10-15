Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogadores da Arábia Saudita vão receber bicho milionário por vaga na Copa

Governo promete pagamento de 5 milhões de riais por atleta, o equivalente a mais de R$ 7,2 milhões
A Arábia Saudita decidiu premiar com valores milionários os jogadores da seleção que conquistarem a vaga para a Copa de 2026. Segundo o jornal local Asharq Business, o governo do país vai pagar 5 milhões de riais sauditas — o equivalente a mais de R$ 7,2 milhões — a cada atleta que participou da campanha.

A bonificação será bancada pelo ministro do Esporte, príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal. O dirigente esteve em campo para celebrar com os atletas após o empate com o Iraque, resultado que confirmou a classificação.

Com o placar igual, a seleção saudita garantiu a vaga no Mundial graças ao critério de gols marcados (3 a 1). Ao todo, o país soma sete participações em Copas. O melhor desempenho foi em 1994, nos Estados Unidos, quando alcançou as oitavas.

