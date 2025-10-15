Jogadores da Arábia Saudita vão receber bicho milionário por vaga na Copa

Governo promete pagamento de 5 milhões de riais por atleta, o equivalente a mais de R$ 7,2 milhões

A Arábia Saudita decidiu premiar com valores milionários os jogadores da seleção que conquistarem a vaga para a Copa de 2026. Segundo o jornal local Asharq Business, o governo do país vai pagar 5 milhões de riais sauditas — o equivalente a mais de R$ 7,2 milhões — a cada atleta que participou da campanha.

A bonificação será bancada pelo ministro do Esporte, príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal. O dirigente esteve em campo para celebrar com os atletas após o empate com o Iraque, resultado que confirmou a classificação.