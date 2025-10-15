Internacional tem reunião com patrocinadora para resolver atraso em pagamento

Alfa, que também é parceira do Grêmio, está atrasada com o repasse da verba, mas presidente colorado adota tom conciliador / Crédito: Jogada 10

O Internacional tem pagamentos a receber da Alfa, patrocinadora master do clube. O atraso é de dois dias e não há por enquanto previsão do dinheiro cair na conta. A empresa já tinha pedido um ajuste na data marcada para conseguir repassar o montante. Nesta quarta-feira, a diretoria do Internacional vai se reunir com os executivos da Alfa para entender a situação. Apesar do atraso, a relação entre as partes segue positiva. O presidente Alessandro Barcellos adotou conciliador em relação ao problema.