Grêmio x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Choque de Tricolores marca a quinta-feira de Brasileirão / Crédito: Jogada 10

A quinta-feira de Brasileirão reserva um dos grandes jogos da rodada. Em Porto Alegre, o Grêmio recebe o São Paulo, às 19h (de Brasília), em um duelo que dois tricolores que ainda sonham com uma vaga na próxima Libertadores. No primeiro turno, no Morumbis, o Grêmio saiu na frente do São Paulo, mas acabou levando a virada e foi derrotado por 2 a 1, gols de André Silva e Arboleda. Aravena marcou o gol gremista.

Onde assistir O jogo entre Grêmio e São Paulo, nesta quinta-feira, pela 28ª rodada do Brasileirão, terá transmissão do sportv e do Premiere. Como chega o Grêmio O Grêmio recebe o São Paulo para voltar aos trilhos sob o comando de Mano Menezes. O Tricolor vinha de quatro jogos sem perder antes de ser derrotado pelo Bragantino na rodada passada – marcado pelos erros de arbitragem – mas segue de olho na parte de cima da tabela. Para o jogo desta quinta-feira, o Grêmio segue sua sina de desfalques. Tiago Volpi, Balbuena, Monsalve, Villasanti, Braithwaite e Willian seguem como baixas para Mano Menezes, que terá que quebrar a cabeça mais uma vez para escalar o time titular gremista.