Grêmio prefere não relacionar Marlon e Kannemann, além de preservar Aravena

Imortal não teve resposta do presidente do STJD sobre o pedido do cancelamento dos cartões que seus defensores receberam / Crédito: Jogada 10

O técnico Mano Menezes preferiu montar o Grêmio titular para encarar o São Paulo sem o zagueiro Kannemann e o lateral-esquerdo Marlon. Isso porque a procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) até aceitou o pedido para cancelar os cartões que os defensores receberam na derrota para o Bragantino. No entanto, não houve a confirmação e homologação por parte do presidente da instituição jurídica, Luís Otávio Veríssimo. Assim, a comissão técnica do Imortal entendeu que a melhor decisão não seria incluí-los entre os relacionados. Com isso, o zagueiro Wagner Leonardo e o lateral-esquerdo Lucas Esteves, reservas imediatos, herdaram as vagas. Outra ausência será do atacante Aravena, que será preservado.

Afinal, o jogador passou por exames de imagem que identificaram um edema muscular, porém o ponto positivo é que não houve constatação de lesão. Com isso, a expectativa é de que ele tenha condições de retornar aos treinos nos próximos dias e esteja disponível para voltar a jogar na semana seguinte. No caso, no duelo contra o Bahia. Aravena até foi convocado para a seleção do Chile durante a Data Fifa para um amistoso contra o Peru. Entretanto, ele não chegou a ficar apto para atuar, pois foi cortado depois de reclamar de incômodos musculares durante os treinamentos. A outra baixa no Grêmio é o atacante André Henrique. Grêmio terá volta de titulares Em contrapartida, devem retornar ao time três atletas considerados titulares: o lateral-direito Marcos Rocha, o meio-campista Cuéllar e o atacante Carlos Vinicíus. Há ainda duas disputas em aberto na equipe no setor de meio de campo entre Dodi e Cuéllar, além de no ataque entre Amuzu e Pavón.