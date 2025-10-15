Gigantes disputam contratação de Milinkovic-Savic

Craque do Al-Hilal (SAU) vê contrato se aproximando do fim, o que atiça clubes europeus; saiba quem são os concorrentes atuais

Afinal, o jogador de 30 anos tem contrato se encerrando com os sauditas: até junho de 2026. E, segundo o “Corriere dello Sport”, jornal italiano, em publicação nesta quarta-feira (15/10), times europeus esperam a chegada de janeiro para realizar propostas contratuais pelo craque.

A janela de transferências está fechada na Europa, o que não impede os clubes de se movimentarem atrás de grandes negócios. Dessa forma, Chelsea (ING) e Juventus (ITA) disputam a contratação do meia Milinkovic-Savic, do Al-Hilal (SAU).

Isso porque, em janeiro, o sérvio estará a seis meses do fim de seu contrato, o que significa que times interessados não precisariam passar pelo crivo do clube atual do jogador para negociar. O Al-Hilal, aliás, ainda não ofereceu uma extensão ao sérvio, dos mais bem pagos do clube saudita.

Proveniente da Lazio (ITA), ele está lá desde 2023/24, primeira temporada que as equipes da Arábia Saudita receberam aportes pesados de fundo estatal para melhorarem drasticamente seus elencos. Milinkovic-Savic, então, já soma 107 partidas pelo Al-Hilal, anotando 32 gols e 25 assistências no período. Desde sua chegada, conquistou uma Liga Saudita, uma Taça da Arábia Saudita e duas Supertaças Saudita.