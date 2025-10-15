Fluminense x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor e Alviverde, que perderam seus jogos mais recentes, medem forças nesta quinta-feira, às 21h30, no Maracanã, pelo Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Depois de mais uma Data Fifa, o Campeonato Brasileiro está de volta neste meio de semana. Assim, o Fluminense entra em campo, nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), com o Juventude pela 28ª rodada. As duas equipes perderam, durante o período de partidas das seleções, seus respectivos confrontos atrasados diante de Mirassol e Palmeiras. Dessa forma, o Tricolor tenta reencontrar o caminho das vitórias após o tropeço para a equipe paulista, fora de casa, e encostar no G6. Atualmente, a equipe carioca soma 38 pontos, cinco a menos que o atual sexto colocado, o Bahia. Por outro lado, o Alviverde tem 23 pontos, na zona de rebaixamento, cinco atrás do Santos (primeira equipe fora do Z4).

Onde assistir O confronto desta quinta-feira (16) terá a transmissão da Amazon Prime Vídeo, serviço de streaming. Como chega o Fluminense O Tricolor inicia uma sequência de cinco jogos dos próximos seis em solo carioca e tenta seguir invicto como mandante sob o comando de Luís Zubeldía. No entanto, o comandante argentino tem algumas dúvidas para escalar a equipe. Uma delas é a presença de Kevin Serna, que representou a seleção da Colômbia em dois amistosos internacionais. Além disso, Nonato teve um edema na coxa esquerda e segue em tratamento, enquanto o zagueiro Manoel sentiu dores no joelho esquerdo. O meia Lucho Acosta virou dúvida, pois tem feito trabalhos específicos na academia e, por isso, não treinou normalmente com os companheiros. Por outro lado, Paulo Henrique Ganso evoluiu no tratamento da lesão grau 2 na panturrilha esquerda e pode figurar entre os relacionados.