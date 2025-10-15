Fluminense lança terceiro uniforme para sequência da temporada 2025

O Fluminense divulgou, na manhã desta quarta-feira (15), seu novo terceiro uniforme para a sequência da temporada 2025. Nesse sentido, a camisa é predominantemente grená e com detalhes em dourado, assim como faz uma homenagem aos torcedores e ao Rio de Janeiro. Ela também apresenta detalhes que remetem ao carnaval e às praias, além de grafias com adjetivos relacionados ao clube.

Além disso, a indumentária tem uma etiqueta especial na parte inferior. O patch, por sua vez, traz elementos históricos do Rio, como o Cristo Redentor, o morro do Pão de Açúcar e os Arcos da Lapa. A camisa também carrega ainda uma frase especial na parte posterior do uniforme: a escrita “Nós somos do Rio de Janeiro”.