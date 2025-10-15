Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense lança terceiro uniforme para sequência da temporada 2025

Tricolor mostra nova camisa predominantemente grená e com detalhes em dourado, que traz uma homenagem aos torcedores e ao Rio
O Fluminense divulgou, na manhã desta quarta-feira (15), seu novo terceiro uniforme para a sequência da temporada 2025. Nesse sentido, a camisa é predominantemente grená e com detalhes em dourado, assim como faz uma homenagem aos torcedores e ao Rio de Janeiro. Ela também apresenta detalhes que remetem ao carnaval e às praias, além de grafias com adjetivos relacionados ao clube.

Além disso, a indumentária tem uma etiqueta especial na parte inferior. O patch, por sua vez, traz elementos históricos do Rio, como o Cristo Redentor, o morro do Pão de Açúcar e os Arcos da Lapa. A camisa também carrega ainda uma frase especial na parte posterior do uniforme: a escrita “Nós somos do Rio de Janeiro”.

“O novo uniforme é imponente, tem presença e carrega muito peso por trazer dois símbolos importantes do clube: primeiro seu torcedor, depois o orgulho de ser carioca. Tenho certeza que os torcedores ficarão felizes com o resultado desta nova armadura”, disse Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.

Da mesma forma que em anos anteriores, o clube irá disponibilizar o uniforme também na versão torcedor, que chega ao mercado com preço inferior à versão das camisas do modelo de jogador.

Por fim, essa versão tem detalhes diferentes no tecido, manga, da barra da camisa, gola e da parte interior das golas. O uniforme também terá modelos feminino, juvenil e infantil.

