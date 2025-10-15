Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Davide admite problemas e vê Botafogo com falta de confiança

Alvinegro perdeu para o Flamengo por 3 a 0, nesta quarta-feira (15), no Nilton Santos, pela 28ª rodada do Brasileirão
Faltou confiança ao Botafogo mais uma vez. Após a derrota para o Flamengo por 3 a 0, nesta quarta-feira (15), no Nilton Santos, pela 28ª rodada do Brasileirão, o técnico Davide Ancelotti voltou a citar a falta de confiança dos jogadores como fator determinante para o resultado final. Dessa forma, o treinador italiano lamentou as chances perdidas e a queda de rendimento após o primeiro gol sofrido.

“Temos esse problema de confiança que cai quando tomamos um gol. Não é a primeira vez que acontece. Temos dificuldade em virar jogos. É evidente. Temos dificuldade de fazer gols, não há dificuldade de criar chances mas há de marcar. Quando vemos que nosso artilheiro tem quatro gols significa que é um time que joga, compete, defende bem e tem problemas de gols”, disse o técnico Davide Ancelotti.

O clássico começou equilibrado, com oportunidades dos dois lados. Contudo, o Flamengo aproveitou melhor e abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, o Alvinegro conseguiu manter o jogo equilibrado, até sofrer o segundo gol em contra-ataque. Dessa forma, o time sentiu o baque e não conseguiu reagir, sofrendo ainda o terceiro gol aos 35.

“Temos falta de constância na maneira de competir durante todo o jogo, como fizemos na primeira etapa hoje e no começo da segunda. E é isso. Eu sei que os resultados não estão chegando, estamos todos frustrados por isso, internamente também, mas nós estamos unidos. Vamos seguir trabalhando”, afirmou.

Com a derrota, o Botafogo permaneceu em quinto lugar com 43 pontos, mas ainda pode perder a posição para o Bahia. O Alvinegro volta a campo no próximo domingo (19), às 18h30 (de Brasília), contra o Ceará, no Castelão, pela 29ª rodada do Brasileirão.

