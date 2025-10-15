Cruzeiro sai na frente, mas cede ao empate em 1 a 1 com o Atlético

O clássico mineiro entre Atlético-MG e Cruzeiro, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, mostrou mais uma vez a rivalidade intensa entre os clubes, que vivem momentos bem diferentes na competição. Na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), o Galo dominou o primeiro tempo, mas só conseguiu balançar as redes na etapa final. A vantagem, no entanto, durou pouco: o Cruzeiro reagiu rapidamente e deixou tudo igual. Assim, o confronto terminou empatado em 1 a 1, com gols de Matheus Pereira e Ruan.

O resultado acabou sendo ruim para ambos os lados. Com o empate, o Cruzeiro manteve a terceira colocação, somando 53 pontos, enquanto o Atlético-MG permaneceu em 14º lugar, com 33 pontos. Na próxima rodada, no sábado (18), a Raposa enfrenta o Fortaleza no Mineirão, e o Galo visita o Corinthians, na Neo Química Arena.

Atlético domina primeiro tempo, mas não marca

O Atlético iniciou o clássico mineiro, na Arena MRV, pressionando o Cruzeiro desde o apito inicial. O Galo criou boas oportunidades com Rony, Dudu e Gustavo Scarpa, que acertou um chute colocado rente à trave aos 18 minutos. Apesar do domínio, o Cruzeiro se manteve compacto na defesa e só ameaçou em chutes de fora da área. O primeiro tempo ficou marcado por paralisações e tensão: o goleiro Cássio sofreu concussão e foi substituído por Léo Aragão, enquanto Jonathan Jesus passou mal e vomitou em campo.

O clássico também teve cartões amarelos para Kaiki Bruno, Kaio Jorge, Guilherme Arana e Iván Román, refletindo a intensidade do confronto ainda na primeira etapa. Mesmo com o placar em 0 a 0, o Atlético-MG se destacou no controle da posse e nas chances criadas, principalmente com jogadas de Bernard e Scarpa, enquanto o Cruzeiro buscava se reorganizar e explorar os contra-ataques. O clima dramático e as paralisações tornaram o primeiro tempo um teste de resistência e estratégia para ambos os times.