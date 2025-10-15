Corinthians elimina Ferroviária nos pênaltis e avança à final da Libertadores feminina

Na busca pelo hexa, Brabas irão enfrentar o Deportivo Cali, da Colômbia; já as Guerreiras-grenás disputam o terceiro lugar contra o Colo-Colo

Apesar da eliminação, a equipe de Araraquara se despede de forma invicta da competição. Pentacampeão do torneio continental, o Corinthians vai em busca de sua sexta conquista.

No duelo brasileiro pela semifinal da Libertadores Feminina, deu Corinthians. Nos pênaltis, as Brabas venceram por 6 a 5 a Ferroviária após empate no tempo normal na noite desta quarta-feira (15). Mariza abriu o placar para as alvinegras na primeira etapa, e Andressa, no segundo tempo, definiu o 1 a 1 no Estádio Francisco Urbano, na província de Buenos Aires, Argentina.

O Corinthians terá pela frente na grande decisão o Deportivo Cali. As colombianas derrotaram o Colo-Colo à tarde, após disputa por pênaltis. O duelo pelo troféu da Libertadores será no sábado (18), a partir das 20h (de Brasília), no Florencio Sola, em Banfield. Já a disputa pelo terceiro lugar, será mais cedo, às 16h, entre Ferroviária e a equipe chilena.

O jogo

As corintianas foram melhores na primeira etapa e criou boas chances. Em uma delas, Duda Sampaio tirou tinta da trave. A Ferroviária atuou mais recuada à espera de contragolpes e teve ótima oportunidade quando Raquel ficou frente a frente com a goleira Nicole. Duda ainda teve outra possibilidade de marcar antes de Mariza desviar falta cobrada de Andressa Alves, aos 40 minutos. O duelo teve grande equilíbrio na segunda etapa, com alternância de ações entre as equipes. Até que aos 35 minutos, Duda Santos cobrou falta cruzada na área. Fátima Dutra desviou na primeira trave e a bola sobrou para Andressa mandar para o fundo da rede, deixando tudo igual.

