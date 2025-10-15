City prepara oferta milionária por revelação do Nottingham Forest

Pep Guardiola quer Elliot Anderson para reforçar o meio-campo, mas o Chelsea também está na disputa pelo jovem inglês

O Manchester City está disposto a investir alto para reforçar o meio-campo. De acordo com informações divulgadas pelo jornal ‘Mirror’, nesta quarta-feira (15), o clube pretende pagar cerca de 75 milhões de euros (R$ 475,5 milhões) para contratar Elliot Anderson, destaque do Nottingham Forest e uma das grandes revelações do futebol inglês.

Aos 22 anos, Elliot Anderson vem chamando atenção pelas boas atuações tanto pelo Forest quanto pela seleção da Inglaterra. O técnico Pep Guardiola é um admirador do jogador e quer tê-lo no elenco já na próxima janela de transferências. A ideia é fortalecer o setor, especialmente diante das dificuldades físicas de Rodri e da falta de espaço de Nico González.

O City, porém, não está sozinho na disputa. Isto porque o Chelsea também monitora o meia e deve entrar na briga pela contratação.

Anderson foi contratado pelo Nottingham Forest em 2024, após o clube pagar cerca de 40 milhões de euros (R$ 253,6 milhões) ao Newcastle. Po fim, seu bom desempenho rapidamente o levou à seleção inglesa, comandada pelo técnico Thomas Tuchel, onde já disputou três partidas e se destacou entre os melhores em campo.