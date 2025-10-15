Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

City prepara oferta milionária por revelação do Nottingham Forest

Pep Guardiola quer Elliot Anderson para reforçar o meio-campo, mas o Chelsea também está na disputa pelo jovem inglês
Autor Jogada 10
O Manchester City está disposto a investir alto para reforçar o meio-campo. De acordo com informações divulgadas pelo jornal ‘Mirror’, nesta quarta-feira (15), o clube pretende pagar cerca de 75 milhões de euros (R$ 475,5 milhões) para contratar Elliot Anderson, destaque do Nottingham Forest e uma das grandes revelações do futebol inglês.

Aos 22 anos, Elliot Anderson vem chamando atenção pelas boas atuações tanto pelo Forest quanto pela seleção da Inglaterra. O técnico Pep Guardiola é um admirador do jogador e quer tê-lo no elenco já na próxima janela de transferências. A ideia é fortalecer o setor, especialmente diante das dificuldades físicas de Rodri e da falta de espaço de Nico González.

O City, porém, não está sozinho na disputa. Isto porque o Chelsea também monitora o meia e deve entrar na briga pela contratação.

Anderson foi contratado pelo Nottingham Forest em 2024, após o clube pagar cerca de 40 milhões de euros (R$ 253,6 milhões) ao Newcastle. Po fim, seu bom desempenho rapidamente o levou à seleção inglesa, comandada pelo técnico Thomas Tuchel, onde já disputou três partidas e se destacou entre os melhores em campo.

