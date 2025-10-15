Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasileiro do Shanghai Shenhua retorna em reta final da Superliga Chinesa

Recuperado de lesão, atacante volta ao time na próxima sexta-feira (17) e vira reforço na disputa pelo título
O atacante André Luis, do Shanghai Shenhua, da China, está prestes a voltar aos gramados. Após ficar cerca de um mês e meio fora por conta de uma lesão nas costas, o jogador está recuperado e vai retornar aos gramados na próxima sexta-feira (17), às 9h (de Brasília), contra o Qingdao Youth Island.

O brasileiro comentou sobre a recuperação da lesão. André declarou que buscou manter a tranquilidade durante o período fora e ressaltou que se sente preparado para contribuir com a equipe já no próximo jogo.

“Ficar de fora nunca é fácil, ainda mais em um momento importante da temporada, mas procurei manter a cabeça tranquila e seguir todo o processo de recuperação. Estou me sentindo bem novamente e pronto para voltar a ajudar o clube e meus companheiros em campo”, disse.

Shanghai Shenhua briga pelo título da Superliga Chinesa

O atacante retorna em um momento decisivo na Superliga Chinesa, na qual o Shenhua briga pelo título contra outras três equipes. Faltando quatro rodadas para o término, o time ocupa a terceira colocação com 54 pontos. Ao todo, são três a menos que o líder Shanghai Port, um a menos que o Chengdu e dois à frente do Beijing Guoan.

“Tudo está aberto nessa reta final, com todos os times brigando ponto a ponto, e sabemos que cada jogo será decisivo. O grupo está muito focado, com o mesmo objetivo de seguir lutando até o fim. Mas, vamos dar o nosso máximo para colocar o Shenhua no topo e coroar o ano com esse título, que seria muito especial para o clube e para a torcida”, conclui o jogador.

Por fim, André é um dos principais nomes do elenco do Shanghai Shenhua. Camisa nove e titular da equipe, o atacante tem 11 gols e quatro assistências em 22 jogos nesta temporada.

