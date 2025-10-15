Brasileiro do Shanghai Shenhua retorna em reta final da Superliga Chinesa

O atacante André Luis, do Shanghai Shenhua, da China, está prestes a voltar aos gramados. Após ficar cerca de um mês e meio fora por conta de uma lesão nas costas, o jogador está recuperado e vai retornar aos gramados na próxima sexta-feira (17), às 9h (de Brasília), contra o Qingdao Youth Island.

O brasileiro comentou sobre a recuperação da lesão. André declarou que buscou manter a tranquilidade durante o período fora e ressaltou que se sente preparado para contribuir com a equipe já no próximo jogo.

“Ficar de fora nunca é fácil, ainda mais em um momento importante da temporada, mas procurei manter a cabeça tranquila e seguir todo o processo de recuperação. Estou me sentindo bem novamente e pronto para voltar a ajudar o clube e meus companheiros em campo”, disse.

Shanghai Shenhua briga pelo título da Superliga Chinesa

O atacante retorna em um momento decisivo na Superliga Chinesa, na qual o Shenhua briga pelo título contra outras três equipes. Faltando quatro rodadas para o término, o time ocupa a terceira colocação com 54 pontos. Ao todo, são três a menos que o líder Shanghai Port, um a menos que o Chengdu e dois à frente do Beijing Guoan.

“Tudo está aberto nessa reta final, com todos os times brigando ponto a ponto, e sabemos que cada jogo será decisivo. O grupo está muito focado, com o mesmo objetivo de seguir lutando até o fim. Mas, vamos dar o nosso máximo para colocar o Shenhua no topo e coroar o ano com esse título, que seria muito especial para o clube e para a torcida”, conclui o jogador.