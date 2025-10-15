Boto reclama de arbitragem após vitória do Flamengo: “Até quando?”

Diretor de futebol rubro-negro dá nova declaração contra não marcações do árbitro e do VAR; confira o depoimento do português

Mesmo com a vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo , no Nilton Santos, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, foi aos jornalistas na zona mista do estádio para reclamar de arbitragem. O alvo desta quarta-feira (15/10) foi o árbitro Alex Gomes Stefano (RJ), bem como o VAR Rodolpho Toski Marques (PR).

Para o português, houve um pênalti não marcado em Luiz Araújo no primeiro tempo. Ele, então, lembrou que o VAR não acionou a arbitragem para rever o lance, que ocorreu quando o placar ainda marcava 0 a 0.

“Vir aqui (zona mista) sempre que acaba o jogo falar de arbitragem parece estar sempre fazendo queixinhas. Mas realmente o que acontece aqui é: até quando vamos ver coisas como hoje?. Um pênalti claríssimo sobre o Luiz Araújo. O árbitro pode não ter visto, mas o VAR não fez nada, não chamou. Gostaríamos de uma explicação. Não vou me calar enquanto o Flamengo é prejudicado dessa forma”, iniciou.

Ele prosseguiu, lembrando também de lance polêmico entre Chris Ramos, do Botafogo, e Emerson Royal, no segundo tempo. O jogador glorioso disputou com o lateral rubro-negro, com o pé escapando e acertando a canela do adversário. Royal, por sua vez, deu um “chega para lá” no espanhol, mas ninguém recebeu cartão vermelho.