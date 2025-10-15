Barcelona renova contrato de Frenkie de Jong com multa de R$ 3,1 bilhões

Meio-campista holandês assina até 2029 e se coloca no mesmo patamar salarial de Pedri e Raphinha

O Barcelona anunciou nesta quarta-feira (15) a renovação de contrato de Frenkie de Jong até junho de 2029. O meio-campista holandês, de 28 anos, tinha vínculo até o meio de 2026, e sua nova multa rescisória foi fixada em 500 milhões de euros (cerca de R$ 3,1 bilhões).

Durante a assinatura, De Jong celebrou o novo acordo com entusiasmo.

“Sempre sonhei em jogar no Barcelona e quero prolongar esse sonho o máximo possível. Ou seja, estou feliz, confortável e muito motivado com o momento da equipe”, disse o holandês.

De acordo com o jornal ‘Mundo Deportivo’, o novo salário do jogador o coloca no mesmo patamar de Pedri e Raphinha. Por outro lado, somente Lamine Yamal recebe mais no elenco.

Contratado em 2019 por 75 milhões de euros, De Jong soma 267 partidas pelo Barça e está perto de se tornar o holandês com mais jogos na história do clube. O recorde pertence a Phillip Cocu, com 292 atuações.