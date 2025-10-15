Atlético pode apostar em bom retrospecto de Sampaoli em casa para vencer clássico

Atlético pode apostar em bom retrospecto de Sampaoli em casa para vencer clássicoTreinador argentino tem apenas uma derrota em casa como comandante do Galo somando as duas passagens
Apesar de estar com vários desfalques, o Atlético Mineiro pode apostar no bom retrospecto de Jorge Sampaoli jogando em casa para conquistar uma vitória contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (15), na Arena MRV, pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro.
Somando as duas passagens do treinador argentino no comando do Galo, foram 27 partidas em casa, com 20 vitórias, seis empates e uma derrota. Ou seja, o aproveitamento é de 81%.
Em 2025, no entanto, Sampaoli ainda não perdeu atuando na Arena MRV. São cinco jogos, com três vitórias e dois empates. Aliás, na única derrota do Galo com o argentino no comando, ele não estava em campo. Em 2020, o treinador estava com Covid-19 e precisou ficar afastado. Assim, ele não viu no Mineirão a derrota por 2 a 0 para o Athletico-PR.
Vale ressaltar, portanto, que nesta segunda passagem de Sampaoli no Atlético a casa é a Arena MRV. O treinador inclusive, chegou a elogiar o estádio quando retornou para o clube.
“Estou surpreso. Não conhecia. É um estádio, e eu tive a sorte no futebol de conhecer vários estádios, que compete com qualquer outro do mundo. E fico muito feliz pela cidade e pelo torcedor. É um estádio que seguramente nos empurrará e nos ajudará a dar o melhor de cada um”, disse.
O Atlético Mineiro busca se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. O Galo ocupa a 14° posição, com 32 pontos, a sete do Z-4.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.