Atlético pode apostar em bom retrospecto de Sampaoli em casa para vencer clássico

Treinador argentino tem apenas uma derrota em casa como comandante do Galo somando as duas passagens / Crédito: Jogada 10

Apesar de estar com vários desfalques, o Atlético Mineiro pode apostar no bom retrospecto de Jorge Sampaoli jogando em casa para conquistar uma vitória contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (15), na Arena MRV, pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro. Somando as duas passagens do treinador argentino no comando do Galo, foram 27 partidas em casa, com 20 vitórias, seis empates e uma derrota. Ou seja, o aproveitamento é de 81%.

Em 2025, no entanto, Sampaoli ainda não perdeu atuando na Arena MRV. São cinco jogos, com três vitórias e dois empates. Aliás, na única derrota do Galo com o argentino no comando, ele não estava em campo. Em 2020, o treinador estava com Covid-19 e precisou ficar afastado. Assim, ele não viu no Mineirão a derrota por 2 a 0 para o Athletico-PR. Vale ressaltar, portanto, que nesta segunda passagem de Sampaoli no Atlético a casa é a Arena MRV. O treinador inclusive, chegou a elogiar o estádio quando retornou para o clube. “Estou surpreso. Não conhecia. É um estádio, e eu tive a sorte no futebol de conhecer vários estádios, que compete com qualquer outro do mundo. E fico muito feliz pela cidade e pelo torcedor. É um estádio que seguramente nos empurrará e nos ajudará a dar o melhor de cada um”, disse.