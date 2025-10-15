Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético-MG x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Equipes se enfrentam na Arena MRV, pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro; Galo briga contra o Z4 e Raposa segue na disputa pela liderança
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
Nesta quarta-feira (15), às 21h30, na Arena MRV, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro se enfrentam. O Galo busca se manter afastado da zona de rebaixamento, enquanto a Raposa segue na briga pela liderança da competição.

A Voz do Esporte inicia a transmissão, ao vivo, às 20h. Eduardo Rizzati veste a camisa 10 da locução esportiva e narra o clássico. Ao lado dele, dois gigantes. A saber: o comentarista Thiago Hugolini e o repórter Raphael Almeida.

