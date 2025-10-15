Após estadia em mansão de Vini Jr no Rio, Virginia “assume” romance com jogador

Influenciadora expôs a reconciliação com o jogador do Real Madrid através de uma série de cliques e flagras durante a estadia no Rio de Janeiro

Virgínia Fonseca aproveitou seu segundo ensaio como rainha da bateria da Acadêmicos do Grande Rio, no Rio de Janeiro, para oficializar a “reconciliação” com Vini Jr. Isso porque além de ter ficado hospedada na mansão do jogador, a influenciadora ainda chegou acompanhada de Fernanda Cristina, mãe do astro do Real Madrid, ao compromisso em Duque de Caxias.

Com um look vermelho brilhante e primeiros efeitos das aulas de samba no pé, Virginia posou sorridente junto à Fernanda Cristina em sua chegada à quadra da escola. As duas ainda apareceram lado a lado em outros registros no camarote reservado e também no andar superior do local, observando o ensaio juntas.

A interação e parceria da dupla reacendeu os rumores de affair entre Virginia e Vinícius, mesmo após a polêmica envolvendo outras duas modelos. A influencer, aliás, já havia demonstrado interesse em dar uma segunda chance ao craque após demonstrações públicas de arrependimento.

Amigo pessoal da empresária, David Brazil também publicou uma selfie com Fernanda Cristiana durante o evento e destacou a boa relação entre elas.

Veja o post