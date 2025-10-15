Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após estadia em mansão de Vini Jr no Rio, Virginia “assume” romance com jogador

Influenciadora expôs a reconciliação com o jogador do Real Madrid através de uma série de cliques e flagras durante a estadia no Rio de Janeiro
Virgínia Fonseca aproveitou seu segundo ensaio como rainha da bateria da Acadêmicos do Grande Rio, no Rio de Janeiro, para oficializar a “reconciliação” com Vini Jr. Isso porque além de ter ficado hospedada na mansão do jogador, a influenciadora ainda chegou acompanhada de Fernanda Cristina, mãe do astro do Real Madrid, ao compromisso em Duque de Caxias. 

Com um look vermelho brilhante e primeiros efeitos das aulas de samba no pé, Virginia posou sorridente junto à Fernanda Cristina em sua chegada à quadra da escola. As duas ainda apareceram lado a lado em outros registros no camarote reservado e também no andar superior do local, observando o ensaio juntas. 

A interação e parceria da dupla reacendeu os rumores de affair entre Virginia e Vinícius, mesmo após a polêmica envolvendo outras duas modelos. A influencer, aliás, já havia demonstrado interesse em dar uma segunda chance ao craque após demonstrações públicas de arrependimento.

Amigo pessoal da empresária, David Brazil também publicou uma selfie com Fernanda Cristiana durante o evento e destacou a boa relação entre elas.

Veja o post

 

 

Uma publicação compartilhada por • VF.

Tags

vini jr vinicius junior

