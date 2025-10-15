Alvo do MP, Andrés Sanchez pede afastamento do Conselho do Corinthians

Decisão do ex-presidente se dá após denúncia realizada pelo Ministério Público de São Paulo; veja maiores detalhes

Alvo do Ministério Público de São Paulo, o ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, decidiu nesta quarta-feira (15/10) se afastar temporariamente do Conselho Deliberativo e do Conselho de Orientação (CORI) do clube paulista. A decisão se dá, afinal, após a denúncia do MP-SP por supostos crimes . Entre eles, apropriação indébita, lavagem de dinheiro e falsificação de documento tributário ligados ao uso dos cartões de crédito do Timão. O afastamento, no entanto, não tem prazo para término.

Em nota assinada por seu advogado, Fernando José da Costa, a defesa de Sanchez afirmou ter sido surpreendida pela denúncia, apresentada em processo separado e sem vínculo direto com o inquérito original. Segundo o comunicado, o conteúdo da acusação só se tornou público após uma coletiva convocada pelo promotor responsável. O texto também classificou a denúncia como “inepta” e “excessiva”, reforçando a confiança na inocência de Andrés e na imparcialidade do Judiciário. As informações são do “ge”.

Também em nota, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, confirmou o afastamento de Andrés. Ele informou que a Comissão de Justiça do clube continua investigando o uso dos cartões corporativos em gestões anteriores. O afastamento, aliás, não precisou de votação no plenário do CD.

O ex-gerente financeiro Roberto Gavioli – outro denunciado pelo MP – também se afastou das funções nesta quarta. Dessa forma, o próximo passo da Justiça será decidir se aceita ou não o processo. Se houver aceite, então, os dois denunciados se tornam réus. O promotor Cássio Conserino solicita que ambos paguem R$ 480 mil, além de indenizações por danos materiais e morais equivalentes a 75% do prejuízo financeiro causado ao Corinthians.