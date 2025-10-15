Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alvo do MP, Andrés Sanchez pede afastamento do Conselho do Corinthians

Decisão do ex-presidente se dá após denúncia realizada pelo Ministério Público de São Paulo; veja maiores detalhes
Alvo do Ministério Público de São Paulo, o ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, decidiu nesta quarta-feira (15/10) se afastar temporariamente do Conselho Deliberativo e do Conselho de Orientação (CORI) do clube paulista. A decisão se dá, afinal, após a denúncia do MP-SP por supostos crimes. Entre eles, apropriação indébita, lavagem de dinheiro e falsificação de documento tributário ligados ao uso dos cartões de crédito do Timão. O afastamento, no entanto, não tem prazo para término.

Em nota assinada por seu advogado, Fernando José da Costa, a defesa de Sanchez afirmou ter sido surpreendida pela denúncia, apresentada em processo separado e sem vínculo direto com o inquérito original. Segundo o comunicado, o conteúdo da acusação só se tornou público após uma coletiva convocada pelo promotor responsável. O texto também classificou a denúncia como “inepta” e “excessiva”, reforçando a confiança na inocência de Andrés e na imparcialidade do Judiciário. As informações são do “ge”.

Também em nota, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, confirmou o afastamento de Andrés. Ele informou que a Comissão de Justiça do clube continua investigando o uso dos cartões corporativos em gestões anteriores. O afastamento, aliás, não precisou de votação no plenário do CD.

O ex-gerente financeiro Roberto Gavioli – outro denunciado pelo MP – também se afastou das funções nesta quarta. Dessa forma, o próximo passo da Justiça será decidir se aceita ou não o processo. Se houver aceite, então, os dois denunciados se tornam réus. O promotor Cássio Conserino solicita que ambos paguem R$ 480 mil, além de indenizações por danos materiais e morais equivalentes a 75% do prejuízo financeiro causado ao Corinthians.

