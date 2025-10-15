Abel Ferreira freia euforia no Palmeiras e cita jejum no Maracanã como “desafio”

Após goleada, técnico pede "equilíbrio" ao time, lembra que "não somos os melhores do mundo" e já foca no confronto contra o Flamengo / Crédito: Jogada 10

O técnico Abel Ferreira fez questão de frear a euforia no Palmeiras. Após a goleada por 5 a 1 sobre o Bragantino, nesta quarta-feira (15), o treinador pediu “equilíbrio” ao elenco. Ele, aliás, já projetou o duelo do próximo domingo (19) contra o Flamengo como uma “decisão”. O comandante português, inclusive, citou o longo jejum de vitórias do time no Maracanã contra o rival como um grande “desafio” a ser superado. Apesar de ter classificado a atuação do time como um “bom espetáculo”, o técnico usou a coletiva para manter o time focado. Ele lembrou que a boa fase não pode gerar um excesso de confiança.

“Quando as coisas vão muito bem, manter o gelo, porque não éramos tão ruins quanto disseram que éramos, e nem somos os melhores do mundo agora só porque estamos numa boa fase. São os mesmos processos, mesmo trabalho”, declarou Abel. A vitória, que foi a nona consecutiva do time em casa pelo Brasileirão, serviu para Abel reforçar sua filosofia de manter os pés no chão, independentemente do resultado. Abel Ferreira já pensa no Flamengo O foco do treinador, contudo, já está totalmente no próximo adversário. O Palmeiras enfrenta o Flamengo em um confronto direto pela liderança no próximo domingo (19), às 16h. Abel Ferreira, aliás, fez questão de lembrar do retrospecto negativo do time no Rio de Janeiro. “Estaremos preparados para o próximo jogo, que é importante. Acho que não vencemos lá há dez ou 11 anos, então é mais um desafio para nós. Veio no momento que tinha que vir e vamos nos preparar”, afirmou o treinador, tratando a partida como uma grande oportunidade para quebrar o incômodo tabu.