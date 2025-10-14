Victor Gabriel e Romero devem ser titulares em jogo do Internacional

Comissão pretende manter a formação e esquema com três zagueiros no Colorado para jogo contra o Mirassol. Romero deve ser improvisado / Crédito: Jogada 10

O Internacional finalizou a sua preparação durante a Data Fifa em atividade no CT Parque Gigante, nesta terça-feira (14). Portanto, na retomada do Brasileirão, em que enfrentará o Mirassol, o técnico Ramón Díaz esboçou que repetirá o time que iniciou o jogo-treino em que venceu o Gaúcho de Passo Fundo, no último sábado (11). As principais mudanças devem ocorrer na zaga, com a entrada de Victor Gabriel e Romero improvisado no ataque. A intenção de Ramón e Emiliano é manter a formação tática no 3-4-3. Portanto, com a manutenção dos três zagueiros, mas a ausência de Juninho, que se recupera de uma lesão muscular de primeiro grau na coxa esquerda. Por isso, o comandante deve escolher Victor Gabriel como seu substituto e formar o trio defensivo com Mercado e Vitão.

No setor ofensivo, com as baixas de Borré e Carbonero, que não chegarão a tempo ao Brasil depois de período com a seleção da Colômbia, o técnico pretende improvisar Óscar Romero na vaga que é do camisa 7. Uma outra opção é o meio-campista Gustavo Prado, que deve iniciar como alternativa no banco. Afinal, ainda está se adaptando à filosofia de trabalho da família Díaz. Até porque ele teve os primeiros contatos a partir da última semana depois de retornar do Mundial sub-20. Internacional segue com baixa O volante Alan Rodríguez, que era dúvida, não terá condições de voltar aos 11 iniciais. O jogador uruguaio até participou de trabalho com bola no gramado. Entretanto, não esteve em atividade com bola parada e finalizações, que Emiliano e Ramón Díaz conduziram. Desta forma, o time titular do Internacional deve ser: Anthoni; Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Aguirre, Thiago Maia, Bruno Henrique e Bernabei; Alan Patrick, Romero e Vitinho.