Vasco recebe aval na Justiça para receber empréstimo da Crefisa

Administrador Judicial no processo de Recuperação Judicial destacou a necessidade do clube em pagar as despesas até o final do ano
O Administrador Judicial do processo de Recuperação Judicial do Vasco emitiu um parecer favorável ao empréstimo de R$ 80 milhões com a Crefisa. No documento, assinado pela Wald e K2 Consultoria Econômica, os administradores reconheceram a necessidade de dinheiro novo para arcar com os compromissos até o final do ano.

“Com base nas projeções estimadas do fluxo de caixa, as despesas superam as receitas para os próximos meses, sendo necessária a capitação de recursos para preservar a liquidez das Recuperandas, conforme apontado nos Relatórios Mensais de Atividades da AJ”.

O empréstimo foi debatido e aprovado na Assembleia de Credores, assim como o plano de Recuperação Judicial do Vasco. Portanto, com o parecer favorável ao financiamento pelos administradores judiciais, a expectativa é de que a juíza do processo aprove a transação.

Vasco precisa de R$ 70 milhões já em outubro

Nos termos do empréstimo, o Vasco utilizou como garantia em caso de inadimplência, 10% das ações da SAF. O montante será usado exclusivamente para o pagamento de despesas operacionais, como salários, pagamentos a fornecedores estratégicos e obrigações trabalhistas e fiscais.

O Vasco pretende utilizar R$ 70 milhões ainda neste mês. A expectativa é de que a primeira parcela, de R$ 30 milhões, seja liberada assim que houver a autorização judicial. Já a segunda, no valor de R$ 40 milhões, está prevista para até o dia 26 de outubro. Posteriormente, o Vasco pretende receber mais duas parcelas de R$ 5 milhões cada, que serão recebidas em novembro e dezembro, respectivamente.

