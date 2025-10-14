Vasco cogita barrar Vegetti contra o Fortaleza, sua vítima favorita

Pirata vive maior seca de gols pelo Cruz-Maltino e deve perder a titularidade para Andrés Gómez, que vem pedindo passagem no time / Crédito: Jogada 10

O atacante Vegetti passa por um péssimo momento pelo Vasco e deve ser barrado na partida contra o Fortaleza. Afinal, o Pirata não marca há sete jogos e vive o maior jejum desde que chegou ao clube. Portanto, pode dar lugar para Andrés Gómez, que está pedindo passagem no time. Coincidentemente, Vegetti vai perder a titularidade justamente contra a sua maior vítima. O Pirata marcou cinco dos 57 gols pelo Vasco, no Fortaleza. No último encontro por exemplo, o atacante balançou as redes duas vezes. Aquele jogo foi a última grande atuação do jogador.

Paralelamente a isso, Andrés Gómez tem correspondido com boas atuações. Desde que chegou ao Vasco, o colombiano disputou oito jogos, apenas um como titular, mas já contribuiu com três assistências, contra Corinthians, Ceará e Vitória. Neste período, Vegetti marcou apenas dois gols pelo Vasco, ambos em cobranças de pênaltis. Com bola rolando, o Pirata não balança as redes há 13 jogos. Essa situação contrasta com o fato do argentino ser o artilheiro do futebol brasileiro, com 24 gols. Mudança anunciada A troca de Vegetti por Andrés Gómez ganhou força após o triunfo por 4 a 3 sobre o Vitória. O Pirata deu lugar para o colombiano no intervalo daquele jogo, com o Vasco perdendo por 2 a 1. Rayan passou a ser referência do ataque e empatou a partida rapidamente com passe de Andrés Gomez.

Rayan marcou mais um, de pênalti, mas a vitória foi conquistada apenas nos acréscimos, com GB marcando de cabeça. O desempenho ofensivo do Vasco também melhorou com a saída de Vegetti no triunfo sobre o Cruzeiro por 2 a 0. Na ocasião, Paulo Henrique marcou quatro minutos depois que o Pirata foi substituído. Isso se repetiu no empate em 1 a 1 com o Flamengo. Depois que Vegetti foi substituído, aos 28 do segundo tempo, o Vasco passou a mandar no jogo e criou chances para virar a partida.