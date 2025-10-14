Torcida explode na web após falha dupla de Fabrício Bruno em derrota do Brasil; repercussão

O zagueiro cruzeirense se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais após o revés por 3 a 2 para o Japão, em Tóquio / Crédito: Jogada 10

Uma noite para apagar da memória: assim foi a passagem de Fabrício Bruno por Tóquio para o amistoso da Seleção Brasileira nesta terça-feira (14). Isso porque o defensor do Cruzeiro protagonizou duas falhas que influenciaram diretamente na reação japonesa para virada por 3 a 2 sobre o Brasil no Estádio Ajinomoto, pelo último compromisso desta Data Fifa.

A equipe de Carlo Ancelotti chegou a abrir 2 a 0 no placar ainda na etapa inicial e se encaminhava para mais uma vitória tranquila, mas uma reviravolta no segundo tempo mudou todo roteiro. Erros individuais de peças defensivas comprometeram o resultado final da partida. Aos seis minutos do segundo tempo, o zagueiro celeste recebeu a bola na defesa, mas perdeu o equilíbrio ao tentar dominar. A indecisão permitiu que o japonês Minamino roubasse a bola e finalizasse com força, no ângulo do goleiro Hugo Souza, diminuindo o placar. O Brasil ainda controlava o jogo àquela altura, mas a falha deu novo ânimo à equipe asiática. Dez minutos depois, aos 16, Fabrício voltou a errar. Após cruzamento da esquerda, Nakamura chutou firme e o zagueiro, ao tentar afastar quase em cima da linha, acabou empurrando a bola para dentro do próprio gol. O empate japonês incendiou o estádio e desmontou o sistema defensivo brasileiro, que até então mostrava solidez nas partidas recentes. Repercussão As falhas levaram o nome do zagueiro aos assuntos mais comentados do ‘X’ na manhã desta terça-feira (noite no Japão). Torcedores alertaram para o abalo psicológico do defensor, enquanto outros, sobretudo rubro-negros, questionaram sua convocação.

O Carlo Ancelotti teve a brilhante ideia de pegar um cara dispensado da reserva do Flamengo e colocar de titular da Seleção Brasileira. O resultado? Brasil vencendo de 2 gols e o Fabrício Bruno "fez 3 gols" pro Japão.pic.twitter.com/W2xITpQeGq — Vinicios Betiol (@vinicios_betiol) October 14, 2025

Fabricio Bruno – 1,92cm

Ayase Ueda – 1,82cm pic.twitter.com/l6WlZYILN8 — ᵍᵃᵇʳⁱᵉˡ (@GabrieIGuedes) October 14, 2025

Um jogo que fugiu do controle O Japão aproveitou o momento e, aos 25 minutos, conseguiu a virada. Ito cobrou escanteio com precisão e encontrou Ueda livre na pequena área. O atacante testou firme, sem marcação, marcando o terceiro gol dos donos da casa. Hugo Souza ainda tocou na bola, mas não evitou o gol. O lance do terceiro gol japonês, aliás, também gerou críticas ao goleiro, que acabou contestado por torcedores nas redes sociais pelo tempo de reação.