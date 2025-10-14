Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Torcida explode na web após falha dupla de Fabrício Bruno em derrota do Brasil; repercussão

O zagueiro cruzeirense se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais após o revés por 3 a 2 para o Japão, em Tóquio
Uma noite para apagar da memória: assim foi a passagem de Fabrício Bruno por Tóquio para o amistoso da Seleção Brasileira nesta terça-feira (14). Isso porque o defensor do Cruzeiro protagonizou duas falhas que influenciaram diretamente na reação japonesa para virada por 3 a 2 sobre o Brasil no Estádio Ajinomoto, pelo último compromisso desta Data Fifa. 

A equipe de Carlo Ancelotti chegou a abrir 2 a 0 no placar ainda na etapa inicial e se encaminhava para mais uma vitória tranquila, mas uma reviravolta no segundo tempo mudou todo roteiro. Erros individuais de peças defensivas comprometeram o resultado final da partida.

Aos seis minutos do segundo tempo, o zagueiro celeste recebeu a bola na defesa, mas perdeu o equilíbrio ao tentar dominar. A indecisão permitiu que o japonês Minamino roubasse a bola e finalizasse com força, no ângulo do goleiro Hugo Souza, diminuindo o placar. O Brasil ainda controlava o jogo àquela altura, mas a falha deu novo ânimo à equipe asiática.

Dez minutos depois, aos 16, Fabrício voltou a errar. Após cruzamento da esquerda, Nakamura chutou firme e o zagueiro, ao tentar afastar quase em cima da linha, acabou empurrando a bola para dentro do próprio gol. O empate japonês incendiou o estádio e desmontou o sistema defensivo brasileiro, que até então mostrava solidez nas partidas recentes.

Repercussão

As falhas levaram o nome do zagueiro aos assuntos mais comentados do ‘X’ na manhã desta terça-feira (noite no Japão). Torcedores alertaram para o abalo psicológico do defensor, enquanto outros, sobretudo rubro-negros, questionaram sua convocação.

 

Um jogo que fugiu do controle

O Japão aproveitou o momento e, aos 25 minutos, conseguiu a virada. Ito cobrou escanteio com precisão e encontrou Ueda livre na pequena área. O atacante testou firme, sem marcação, marcando o terceiro gol dos donos da casa. Hugo Souza ainda tocou na bola, mas não evitou o gol.

O lance do terceiro gol japonês, aliás, também gerou críticas ao goleiro, que acabou contestado por torcedores nas redes sociais pelo tempo de reação.

Antes do colapso defensivo, o Brasil havia construído vantagem confortável. O lateral Paulo Henrique, do Vasco, abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo, completando jogada pela direita. Pouco depois, Gabriel Martinelli ampliou, aproveitando cruzamento rasteiro de Lucas Paquetá.

Fabrício Bruno: da confiança à pressão

A partida marcou o quarto jogo de Fabrício Bruno pela Seleção Brasileira desde sua estreia, em março de 2024, em amistoso contra Inglaterra, quando ainda defendia o Flamengo. No atual ciclo, se apresentou à delegação como um dos quatro jogadores que atuam no futebol brasileiro ao lado de Vitinho (Botafogo), Paulo Henrique (Vasco) e Hugo Souza (Corinthians). 

Após o apito final, as falhas do defensor repercutiram amplamente nas redes. Torcedores criticaram a atuação, e parte da imprensa destacou a instabilidade defensiva demonstrada na etapa final. A manhã, que parecia tranquila para a Seleção, terminou como um alerta para o técnico italiano, que tem priorizado testes táticos e observações individuais antes de fechar a lista definitiva para o Mundial.

Lições à Seleção Brasileira

O amistoso serviu para confirmar o bom momento ofensivo da equipe, mas também expôs fragilidades defensivas em situações de pressão e transição rápida — pontos que o treinador prometeu corrigir antes dos compromissos de novembro.

Com o revés, o Brasil encerra a viagem pela Ásia com saldo misto. O amistoso, pensado para ampliar o entrosamento e testar novas formações, terminou em frustração para o elenco e, especialmente, para Fabrício Bruno — personagem central de uma manhã em que a bola insistiu em trair o zagueiro.

