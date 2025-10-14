Textor identifica tentativa de manobra da Ares em decisões da Justiça

Na última segunda-feira (13), tribunal anulou os efeitos da reunião da SAF do Botafogo, feita em julho deste ano

Controlador da SAF do Botafogo, John Textor identificou, nas últimas decisões da Justiça do Rio de Janeiro, uma tentativa de manobra dos advogados da Ares para questionar a sua autoridade no clube carioca. A informação é do jornal “O Globo”. Credora da Eagle Football, a Ares é empresa com a qual o big boss pegou dinheiro para comprar o Lyon, em 2022.

Na última segunda-feira (13), o juiz Marcelo Mondego de Carvalho Lima, da 2ª Vara Empresarial da capital fluminense, anulou os efeitos da reunião da SAF do Botafogo de julho deste ano. A assembleia tinha aprovado créditos do Botafogo para uma transferência a uma SAF nas Ilhas Cayman.