Técnico da Argentina rasga elogios a Flaco López, do Palmeiras: “Ele é ótimo”

Com uma forma recente de muitos gols com a camisa do Palmeiras, Flaco foi alvo de muitos elogios por parte do técnico da Argentina. Na coletiva de imprensa que antecede a partida, Scaloni não mediu palavras para falar o atacante do Verdão e mostrou muita admiração pelo atleta.

Em uma fase iluminada, o atacante Flaco López, do Palmeiras , vai ter a chance de entrar em campo pela Argentina pela primeira vez. Na noite desta terça-feira, o artilheiro palmeirense deve começar como titular do time de Lionel Scaloni diante de Porto Rico, em amistoso internacional.

“Flaco, bem, não digo que ele nos surpreendeu, porque o acompanhamos há algum tempo, mas é verdade que ele progrediu significativamente nos últimos meses. Ele realmente acredita no que é, que é um jogador muito bom e que ainda pode dar ainda mais. Então, estamos felizes com a contribuição dele, e acima de tudo porque ele é um ótimo garoto. E se tudo correr bem, ele terá a chance de jogar e se desfrutar jogando pela sua seleção”, disse Scaloni.

Flaco López vive a melhor temporada de sua carreira com a camisa do Palmeiras. Até o momento, são 22 gols marcados em 55 partidas pelo Verdão em 2025. Em 2024, o atacante fez o mesmo número de gols, mas em 10 jogos a mais. Considerando a reta final do Brasileirão e da Libertadores, o atacante tem tudo para bater o recorde pessoal e ultrapassar a marca.

Onde vai passar o jogo da Argentina

Nesta terça, Flaco López deve ser o titular do ataque da Argentina no amistoso diante de Porto Rico, em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. O jogo terá início às 21h, com transmissão da CazéTV para o Brasil.