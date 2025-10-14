Sport x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

No Clássico-Rei do Nordeste, o Leão da Ilha joga a vida contra o Vozão, que busca se firmar na zona da Sul-Americana / Crédito: Jogada 10

A 28ª rodada do Campeonato Brasileiro apresenta um clássico nordestino de opostos nesta quarta-feira (15). O Sport recebe o Ceará às 20h (horário de Brasília), na Ilha do Retiro. A partida coloca frente a frente o lanterna da competição e uma equipe que briga por vaga em competições continentais. O duelo é de extrema importância para os dois times. O Ceará, 10º colocado, quer aproveitar a boa fase para encaminhar sua permanência na elite e se consolidar na zona de classificação para a Sul-Americana. Já para o Sport, a situação é dramática: na lanterna e a 12 pontos de sair do Z4, a vitória em casa é a única opção para seguir sonhando.

Onde assistir A partida entre Sport e Ceará, pela 28ª rodada do Brasileirão, terá transmissão ao vivo no Premiere (pay-per-view). Como chega o Sport O Sport chega para o clássico caminhando a passos largos para o rebaixamento. A equipe pernambucana é a lanterna do campeonato, com apenas duas vitórias em 26 jogos. O Leão da Ilha precisa de uma reação histórica nesta reta final, e o jogo em casa é visto como uma oportunidade crucial para tentar iniciar essa missão. Para piorar a situação do técnico Daniel Paulista, o time tem desfalques importantes. O zagueiro Ramon Menezes e o volante Rivera estão suspensos. Além deles, o lateral Aderlan e o meia Hyoran são dúvidas após saírem com problemas físicos no último jogo, o que pode forçar ainda mais mudanças na equipe. Como chega o Ceará O Ceará chega ao Recife vivendo uma situação tranquila e com a confiança em alta. A equipe cearense ocupa a 10ª posição, dentro da zona de classificação para a Sul-Americana. Além disso, o Vozão vem embalado por uma grande vitória na última rodada, uma goleada por 3 a 0 sobre o Santos, o que dá moral ao time.