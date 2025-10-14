Senegal goleia e confirma classificação para Copa do Mundo 2026

Sadio Mané marca duas vezes em vitória por 4 a 0 sobre a Mauritânia, nesta terça-feira, pela última rodada das Eliminatórias

Com o resultado, Senegal assegura a primeira posição, com 24 pontos (sete vitórias e três empates), e, claro, a vaga na Copa do Mundo. O Congo, aliás, ficou na segunda posição, com 22 pontos, e vai disputar a repescagem para ir à competição mundial. A Mauritânia, aliás, ficou na quinta colocação, com apenas cinco pontos.

O Senegal está classificado para a Copa do Mundo 2026. Nesta terça-feira (14), os senegaleses venceram a Marituânia por 4 a 0, no Stade Me Abdoulaye Wad, em Diamniado, pela última rodada do Grupo B das Eliminatórias Africanas para a competição. O nome do jogo foi Sadio Mané, o craque da seleção africana marcou os dois gols da vitória consistente sobre os adversários. Atacante do Everton, Iliman Ndiaye e Habib Diallo também marcaram na segunda etapa.

Com isso, Senegal se junta a África do Sul, Cabo Verde, Egito, Marrocos, Tunísia, Argélia, Gana e Costa do Marfim na Copa do Mundo de 2026.

O JOGO

A seleção de Senegal foi superior na primeira etapa diante da Mauritânia, com posse de bola e intensidade para busca o gol. A seleção teve 66% de posse de bola e mais de 8 finalizações na meta adversária. Apesar das tentativas, a pontaria não estava eficiente. No entanto, a qualidade de Sadio Mané falou mais alto, aos 40 minutos. Em cobrança, o camisa 10 abriu o placar e explodiu o estádio.

A segunda etapa o domínio senegalês ficou ainda mais visível. Com apenas três minutos de jogo, Sadio Mané marcou o seu segundo gol do jogo. Apesar da menor posse de bola, os donos da casa foram eficientes no ataque. Iliman Ndiaye puxou um contra-ataque, entrou na área e tocou na saída do goleiro. Aos 40 minutos, Habib Diallo cracou a goleada para os senegaleses.

Pela primeira vez em sua história, Senegal participa de duas Copas consecutivas. Afinal, a seleção africana jogou em 2002, 2018, 2022 e, agora, 2026. Na última edição, os senegalases, entretanto, caíram nas oitavas de final, quando perderam por 3 a 0 para a Inglaterra.