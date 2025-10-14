Santos especula saída de zagueiro que é a última opção de Vojvoda

Luisão vem ganhando poucas oportunidades desde a chega do argentino e pode ser emprestado para ser mais valorizado

Já de olho na próxima temporada, o Santos trabalha junto com os representantes do zagueiro Luisão para sua saída do clube. O jogador chegou ao Peixe no começo do ano, vindo do Novorizontino, pelo valor de R$ 10 milhões, mas não conseguiu se firmar no time.

As partes entendem que um empréstimo possa ser a melhor solução para o defensor. O Santos ainda não pagou todo o valor ao clube do interior paulista. Além disso, o Alvinegro avalia que dificilmente vai conseguir recuperar o investimento e acredita que uma oportunidade fora possa valorizar o jogador. A avaliação interna do clube é que Luisão sentiu o peso da camisa.