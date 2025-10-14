Ruim para os dois! Chapecoense e Botafogo-SP empatam na Arena Condá, pela Série B

Verdão do Oeste marca aos 46' do segundo tempo após sofrer gol quatro minutos antes e aparece fora do G4; Pantera segue no Z4

Em jogo com emoção reservada para os minutos finais, Chapecoense e Botafogo-SP empataram por 1 a 1 na noite desta terça-feira (14), na Arena Condá, pela 32ª rodada da Série B do Brasileiro. O zagueiro Vilar abriu o placar para os visitantes aos 42 minutos do segundo tempo, mas os donos da casa reagiram pouco depois e deixara tudo igual com o volante Rafael Carvalheira aos 46′, em Chapecó (SC).

Os catarinenses tiveram a anulação de dois gols, um por marcação de falta ainda no primeiro tempo e o outro por impedimento na etapa final. O goleiro Victor Souza salvou o time paulista no duelo frente ao atacante Perotti. Os visitantes tiveram chances para vencer, mas faltou calibragem na pontaria.